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Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2024
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08:39 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/iran-1926992347.html
Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой
Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2024
Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой
Руководство и общество Ирана по-настоящему заинтересованы в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией, а наличие в иранском обществе людей,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:39
2024-02-13T08:39
россия
иран
тегеран (город)
алексей дедов
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Руководство и общество Ирана по-настоящему заинтересованы в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией, а наличие в иранском обществе людей, ориентированных на развитие отношений со странами Запада, не влияет на взаимодействие Тегерана и Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. "Превалирует реальная заинтересованность нынешнего иранского руководства и иранского общества в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией. Множество людей выражают симпатию к нашей стране, проявляют интерес к нашей культуре, нашему языку, и в целом я должен констатировать, что благоприятная атмосфера в российско-иранском диалоге превалирует, конечно, абсолютно", - сказал Дедов. "Мы понимаем, что да, здесь (в Иране - ред.) есть люди, которые ориентированы на развитие отношений с западными государствами. Но должен сказать, что мы достаточно спокойно к этой категории лиц относимся, они, как говорится, совершенно не делают здесь погоду", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Дедов, В мире
Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой

Дедов: власти и общество Ирана заинтересованы в развитии отношений с Россией

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Руководство и общество Ирана по-настоящему заинтересованы в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией, а наличие в иранском обществе людей, ориентированных на развитие отношений со странами Запада, не влияет на взаимодействие Тегерана и Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"Превалирует реальная заинтересованность нынешнего иранского руководства и иранского общества в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией. Множество людей выражают симпатию к нашей стране, проявляют интерес к нашей культуре, нашему языку, и в целом я должен констатировать, что благоприятная атмосфера в российско-иранском диалоге превалирует, конечно, абсолютно", - сказал Дедов.
"Мы понимаем, что да, здесь (в Иране - ред.) есть люди, которые ориентированы на развитие отношений с западными государствами. Но должен сказать, что мы достаточно спокойно к этой категории лиц относимся, они, как говорится, совершенно не делают здесь погоду", - добавил дипломат.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране
05:33
 
РоссияИранТегеран (город)Алексей ДедовВ мире
 
 
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