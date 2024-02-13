https://ria.ru/20240213/iran-1926992347.html

Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой

Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой - РИА Новости, 13.02.2024

Посол России: Тегеран заинтересован в развитии отношений с Москвой

Руководство и общество Ирана по-настоящему заинтересованы в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией, а наличие в иранском обществе людей,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:39

2024-02-13T08:39

2024-02-13T08:39

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Руководство и общество Ирана по-настоящему заинтересованы в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией, а наличие в иранском обществе людей, ориентированных на развитие отношений со странами Запада, не влияет на взаимодействие Тегерана и Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. "Превалирует реальная заинтересованность нынешнего иранского руководства и иранского общества в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией. Множество людей выражают симпатию к нашей стране, проявляют интерес к нашей культуре, нашему языку, и в целом я должен констатировать, что благоприятная атмосфера в российско-иранском диалоге превалирует, конечно, абсолютно", - сказал Дедов. "Мы понимаем, что да, здесь (в Иране - ред.) есть люди, которые ориентированы на развитие отношений с западными государствами. Но должен сказать, что мы достаточно спокойно к этой категории лиц относимся, они, как говорится, совершенно не делают здесь погоду", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире