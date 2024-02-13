https://ria.ru/20240213/iran-1926987124.html
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране - РИА Новости, 13.02.2024
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:37
2024-02-13T06:37
2024-02-13T06:37
россия
иран
тегеран (город)
алексей дедов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", - сказал российский дипломат. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Дедов, В мире
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
Посол: Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", - сказал российский дипломат.
Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране
Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.