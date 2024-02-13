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Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране - РИА Новости, 13.02.2024
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06:37 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/iran-1926987124.html
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране - РИА Новости, 13.02.2024
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:37
2024-02-13T06:37
россия
иран
тегеран (город)
алексей дедов
в мире
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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", - сказал российский дипломат. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Дедов, В мире
Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране

Посол: Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
"Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", - сказал российский дипломат.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране
05:33
Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.
 
РоссияИранТегеран (город)Алексей ДедовВ мире
 
 
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