https://ria.ru/20240213/iran-1926987124.html

Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране

Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране - РИА Новости, 13.02.2024

Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране

Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T06:37

2024-02-13T06:37

2024-02-13T06:37

россия

иран

тегеран (город)

алексей дедов

в мире

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Россия заняла в 2023 году первое место по иностранным инвестициям в Иране, это показывает реальный уровень отношений между двумя странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. "Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране... Это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений", - сказал российский дипломат. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.

https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, в мире