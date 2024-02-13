https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране

Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране - РИА Новости, 13.02.2024

Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится на стадии финализации, он будет заключен в обозримом будущем, заявил в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T05:33

2024-02-13T05:33

2024-02-13T05:42

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алексей дедов

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ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится на стадии финализации, он будет заключен в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов."Действительно важнейший основополагающий документ, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия. Речь идет о новом межгосударственном договоре, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами", - сказал Дедов.Он подчеркнул, что "в настоящее время идет работа над окончательной доводкой, финализацией этого документа". По его словам, хотя точные сроки обозначить пока сложно, российская сторона рассчитывает, что "в обозримом будущем он будет подписан".

https://ria.ru/20240205/ucheniya-1925504068.html

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в мире, россия, тегеран (город), иран, алексей дедов