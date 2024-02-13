https://ria.ru/20240213/investitsionnaya_programma-1927110548.html

Руденя: 106 объектов охватила Адресная инвестиционная программа в 2023 году

Руденя: 106 объектов охватила Адресная инвестиционная программа в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2024

Руденя: 106 объектов охватила Адресная инвестиционная программа в 2023 году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что в 2023 году Адресной инвестиционной программой (АИП) было охвачено 106 объектов в 23 муниципалитетах,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:57

2024-02-13T15:57

2024-02-13T15:57

тверская область

тверь

вышний волочек

кимры

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927107584_0:73:2000:1199_1920x0_80_0_0_8b865fa0969facfbcc523d0bb2ebe4a0.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что в 2023 году Адресной инвестиционной программой (АИП) было охвачено 106 объектов в 23 муниципалитетах, данный показатель на 60% выше 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством главы региона были рассмотрены итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы в 2023 году и задачи на ближайшие три года. "В прошедшем году программой было охвачено 106 объектов в 23 муниципалитетах – это на 60% выше показателей 2022 года. Обновление инфраструктуры, газификация и другие мероприятия направлены на решение демографических задач, создание новых рабочих мест для жителей", – цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор отметил, что очень важным является участие в программе как можно большего числа муниципалитетов Верхневолжья. С 2016 года масштабируются объемы региональной АИП и значение этой программы в строительстве новых учреждений, дорог, коммунальной и газовой инфраструктуры. Если в 2016 году финансирование АИП составляло 0,5 миллиарда рублей, то в 2023 году – 13,4 миллиарда рублей, а доля объектов программы в общем объеме строительных работ в Верхневолжье выросла с 26,1% до 49,3%, говорится в сообщении. В 2023 году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы введены в эксплуатацию учреждения здравоохранения: две детские поликлиники в Кимрах и поликлиника в Старице. Продолжается строительство Детской областной клинической больницы, детских поликлиник в Твери и Торжке, Бежецкой центральной районной больницы, амбулатории в поселке Новозавидовский Конаковского округа. В сфере образования введен детский сад в Вышнем Волочке на 160 мест. Готовятся к открытию две школы в Твери на 1224 места каждая. Строятся еще три школы – в деревне Вахонино, селе Дмитрова Гора Конаковского округа и в Максатихе, а также спортивные залы в школе №3 в Нелидове и в Хотиловской школе Бологовского округа. Начала работу гребная база на Тверце в городе Твери. Введены объекты дорожного, коммунального и газового хозяйства: подъезд к деревне Шоша в Конаковском округе, дорога к заводу "Орион", газовые сети в Оленине, Нелидове и других муниципалитетах, новые котельные в Твери и Торжокском районе. Завершено строительство нескольких межпоселковых газопроводов, которые готовятся к вводу в эксплуатацию. Предусмотрен ввод автоматизированных котельных в поселках Жарковский, Максатиха, городах Вышний Волочек, Красный Холм и прочих объектов жилищно-коммунального хозяйства. Продолжается строительство Западного моста и путепровода в створе улицы Фрунзе в Твери; транспортной хорды, которая соединит между собой федеральные трассы М-9, М-10 и М-11; подъезда к промзоне "Боровлево-2" и другим инвестиционным площадкам региона. В 2024 году планируются запуск речного порта в Конаковском округе, открытие реконструированного Оленинского краеведческого музея. Губернатор Тверской области поставил задачи по завершению проектов в установленные сроки, подчеркнув, что своевременный ввод программных позиций – ответственность не только министерства экономической политики и министерства строительства, но и всех профильных исполнительных органов, глав муниципалитетов региона.

https://ria.ru/20240124/stroitelstvo-1923194477.html

https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html

https://ria.ru/20240111/tver-1920807026.html

тверь

вышний волочек

кимры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, вышний волочек, кимры, игорь руденя