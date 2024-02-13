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Эксперты рассказали, как расплачиваются в России иностранные туристы - РИА Новости, 13.02.2024
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Туризм
 
11:19 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/inturisty-1927020264.html
Эксперты рассказали, как расплачиваются в России иностранные туристы
Эксперты рассказали, как расплачиваются в России иностранные туристы - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперты рассказали, как расплачиваются в России иностранные туристы
Иностранные туристы из-за проблем с банковскими картами чаще всего привозят в Россию валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются наличными, сообщает... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:19
2024-02-13T11:19
туризм
новости - туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
никита кондратьев
экономика
технологии
туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Иностранные туристы из-за проблем с банковскими картами чаще всего привозят в Россию валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются наличными, сообщает пресс-служба РСТ.Невозможность использовать в России карты международных платежных систем – одна из самых острых проблем, мешающих росту потока зарубежных туристов в страну, считают эксперты.На организованной Российским союзом туриндустрии стратегической сессии по въездному туризму директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что на законодательном уровне схема безналичной оплаты зарубежными туристами в России уже утверждена. Сейчас дело за банками – начинать формирование финансового продукта для иностранцев.Советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников рассказал о трех способах решения этой проблемы. "Первое – выдача карт через дружественный банк другого государства. Это может быть или электронная, или пластиковая карта. Все зависит от законодательства, таможни, от существующих в этом государстве правил пересечения пластиком границ. Туристу выдается карта, она пополняется переводом, в Россию он приезжает уже с картой "Мир" и спокойно ею расплачивается. Эту схему уже предлагают многие банки", – сказал эксперт.Второй вариант – выдача карты в российском аэропорту. "Туристу выдают "Мир", он кладет на “пластик” наличные и уже свободно может передвигаться по России. При выезде он может сдать карту и получить обратно деньги, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", – пояснил Мельников.Третий способ – электронные платежные средства зарубежных стран вроде сервисов Apple Pay, Samsung Pay, в которых с помощью QR-кода можно было рассчитаться непосредственно в телефоне. "В этом случае надо просто произвести интеграцию наших торговых и сервисных предприятий с ними и можно спокойно расплачиваться. Этот механизм уже тоже работает в России, например, китайские Alipay, WeChat. Это международное средство платежа, для китайцев они – "родные", так что они могут тратить свободно все средства, которые у них есть на картах, без ограничений", – сказал Юрий Мельников.Как рассказал глава комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергей Войтович, чаще всего иностранные туристы меняют валюту на рубли и расплачиваются наличными."Но внедрение виртуальных карт идет. И к сезону, уверен, они заработают. Проблема в том, что выдаются карты в "Шереметьево", а большинство туристов прилетает в "Домодедово". Договариваемся о создании такого же пункта выдачи и в этом аэропорту", – рассказал он. Войтович добавил, что из зарубежных платежных систем в России действует китайский WeChat."Картами туриста" наши клиенты пока не пользуются, подавляющее большинство расплачивается наличными деньгами", – уточнила исполнительный директор компании "Фаворит" Анисия Якушева.
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новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), никита кондратьев, экономика, технологии, туризм, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Никита Кондратьев, Экономика, Технологии, Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Эксперты рассказали, как расплачиваются в России иностранные туристы

РСТ: иностранные туристы предпочитают расплачиваться в России наличными

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Иностранные туристы из-за проблем с банковскими картами чаще всего привозят в Россию валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются наличными, сообщает пресс-служба РСТ.
Невозможность использовать в России карты международных платежных систем – одна из самых острых проблем, мешающих росту потока зарубежных туристов в страну, считают эксперты.
На организованной Российским союзом туриндустрии стратегической сессии по въездному туризму директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что на законодательном уровне схема безналичной оплаты зарубежными туристами в России уже утверждена. Сейчас дело за банками – начинать формирование финансового продукта для иностранцев.
Советник председателя правления банка "Мир привилегий" Юрий Мельников рассказал о трех способах решения этой проблемы.
"Первое – выдача карт через дружественный банк другого государства. Это может быть или электронная, или пластиковая карта. Все зависит от законодательства, таможни, от существующих в этом государстве правил пересечения пластиком границ. Туристу выдается карта, она пополняется переводом, в Россию он приезжает уже с картой "Мир" и спокойно ею расплачивается. Эту схему уже предлагают многие банки", – сказал эксперт.
Второй вариант – выдача карты в российском аэропорту. "Туристу выдают "Мир", он кладет на “пластик” наличные и уже свободно может передвигаться по России. При выезде он может сдать карту и получить обратно деньги, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", – пояснил Мельников.
Третий способ – электронные платежные средства зарубежных стран вроде сервисов Apple Pay, Samsung Pay, в которых с помощью QR-кода можно было рассчитаться непосредственно в телефоне. "В этом случае надо просто произвести интеграцию наших торговых и сервисных предприятий с ними и можно спокойно расплачиваться. Этот механизм уже тоже работает в России, например, китайские Alipay, WeChat. Это международное средство платежа, для китайцев они – "родные", так что они могут тратить свободно все средства, которые у них есть на картах, без ограничений", – сказал Юрий Мельников.
Как рассказал глава комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергей Войтович, чаще всего иностранные туристы меняют валюту на рубли и расплачиваются наличными.
"Но внедрение виртуальных карт идет. И к сезону, уверен, они заработают. Проблема в том, что выдаются карты в "Шереметьево", а большинство туристов прилетает в "Домодедово". Договариваемся о создании такого же пункта выдачи и в этом аэропорту", – рассказал он. Войтович добавил, что из зарубежных платежных систем в России действует китайский WeChat.
"Картами туриста" наши клиенты пока не пользуются, подавляющее большинство расплачивается наличными деньгами", – уточнила исполнительный директор компании "Фаворит" Анисия Якушева.
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ТуризмНовости - ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Никита КондратьевЭкономикаТехнологииТуризмРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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