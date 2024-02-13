https://ria.ru/20240213/intervyu-1927206347.html
Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров
Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров - РИА Новости, 13.02.2024
Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 200 миллионов просмотров с девятого февраля. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:51
2024-02-13T23:51
2024-02-13T23:56
интервью владимира путина такеру карлсону
технологии
россия
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337748_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05a396d4d6da89103f6887bdad5a83ce.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 200 миллионов просмотров с девятого февраля.Количество репостов при этом составляет 308 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 16,2 миллиона.
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337748_632:631:2521:2048_1920x0_80_0_0_39b8e354d48b4e769379d2ad329269ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, технологии, россия, владимир путин, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Технологии, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети Х достигло 200 миллионов