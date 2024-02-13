https://ria.ru/20240213/intervyu-1927206347.html

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров - РИА Новости, 13.02.2024

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х собрало 200 миллионов просмотров

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 200 миллионов просмотров с девятого февраля. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:51

2024-02-13T23:51

2024-02-13T23:56

интервью владимира путина такеру карлсону

технологии

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X достигло 200 миллионов просмотров с девятого февраля.Количество репостов при этом составляет 308 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более одного миллиона человек.Число просмотров видео в YouTube превысило 16,2 миллиона.

https://ria.ru/20240213/intervyu-1927163167.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, технологии, россия, владимир путин, такер карлсон