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Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
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12:36 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/intervyu-1927043181.html
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:36
2024-02-13T12:36
дмитрий песков
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X. "У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html
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дмитрий песков, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша
Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков

Песков: у Путина и Карлсона состоялся недолгий разговор после интервью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Карлсон рассказал, почему добивался интервью с Путиным
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