https://ria.ru/20240213/intervyu-1927043181.html

Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков

Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024

Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков

У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:36

2024-02-13T12:36

2024-02-13T12:36

дмитрий песков

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

сша

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X. "У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине.

https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша