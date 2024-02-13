https://ria.ru/20240213/intervyu-1927043181.html
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2024
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:36
2024-02-13T12:36
2024-02-13T12:36
дмитрий песков
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X. "У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине.
https://ria.ru/20240212/karlson-1926941371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, россия, сша
Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Россия, США
Путин и Карлсон кратко побеседовали после интервью, заявил Песков
Песков: у Путина и Карлсона состоялся недолгий разговор после интервью
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. У президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона был недолгий разговор "на ногах" после интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.
"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли речь об Украине.
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