Международный день безопасного Интернета
© iStock.com / HalfpointДевушка во время работы в интернете
© iStock.com / Halfpoint
Девушка во время работы в интернете
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля. В 2024 году он приходится на 13 февраля.
Мероприятие стартовало в 2004 году в рамках первого плана действий по обеспечению безопасного Интернета как инициатива проекта Европейского Союза SafeBorders.
С 2005 года его организатор Insafe – европейская сеть центров безопасного Интернета (SIC). Каждый национальный центр проводит информационно-просветительские кампании, имеет горячую линию и тесно сотрудничает с молодежью.
В настоящее время День безопасного Интернета вышел за пределы традиционной географической зоны и отмечается примерно в 200 странах и территориях на всех континентах, в том числе и в России.
Он ежегодно проходит под девизом "Вместе за лучший Интернет"(Together for a better internet). Кроме того, ежегодно назначается тема Международного дня безопасного Интернета. Она касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети и внедрения новых программ.
Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Он предлагает множество возможностей от онлайн-обучения до развлечений. В период пандемии COVID-19 Интернет стал важным инструментом общения, а иногда и единственным способом, которым люди могли поддерживать связь со своими друзьями и семьями.
Однако вместе с возможностями приходят и риски. Цель Дня безопасного Интернета – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в Интернете.
Понятие "интернет-безопасность" входит в более широкие понятия, такие как "кибербезопасность" и "компьютерная безопасность", и включает безопасность браузера и Сети, а также правильное поведение в Сети.
В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2005 году.
В области построения безопасного Интернета Минкомсвязь России ведет работу по следующим направлениям: установка предупредительных "маячков" для родителей на опасные для детей сайты, блокировка опасного контента, создание в Интернете безопасной зоны, обучение детей работе в Интернете.
В 2008 году был создан проект "Центр безопасного Интернета", позднее ставший Центром безопасности в информационном обществе "НеДопусти!". Целями проекта являются ведение информационно-просветительской работы и повышение осведомленности о безопасном использовании цифровых сервисов, содействие развитию позитивного контента и его популяризация, общественная работа по прекращению оборота противоправного контента, консультативная помощь. Основное внимание в проекте уделяется детям и подросткам, их родителям, учителям и воспитателям, экспертам, социальным работникам.
В 2011 году при поддержке МВД России, Минкомсвязи и Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей была учреждена Лига безопасного Интернета. Основной целью лиги является создание безопасного пространства Интернета на территории России, а одной из ключевых задач – просвещение и развитие навыков медиаграмотности у детей и их родителей. Ежегодно, начиная с 2012 года, Лига безопасного Интернета в партнерстве с министерством внутренних дел и министерством просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский урок безопасного Интернета. С 2013 года существует инициатива "Месяц безопасного Интернета" – эксперты в рамках данного проекта обучают детей правилам безопасного использования виртуальной Сети с помощью современных учебных материалов.
Непосредственно к самому Международному день безопасного Интернета в России приурочивают акцию "Неделя безопасного Рунета". В это время проходят форумы, круглые столы, конференции, на которых эксперты обсуждают вопросы угрозы в Сети, защиты от вредоносных программ, киберзависимости. Работает горячая линия с экспертами по безопасности.
Впервые "Неделя безопасного Рунета" была проведена в 2008 году по инициативе Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и российского офиса Microsoft. С 2009 года оператором мероприятия является Центр безопасного Интернета в России.
В 2024 году традиционная "Неделя безопасного Рунета" проходит с 6 по 13 февраля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников