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Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров - РИА Новости, 13.02.2024
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13:49 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/indiya-1927066212.html
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров
Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:49
2024-02-13T13:49
в мире
харьяна
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. Согласно распространенным кадрам задержания, полиция выявляет зачинщиков протестов и сажает их в бронированные полицейские автобусы. Задержания происходят в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Агентство также распространило кадры, на которых видно, как протестующие разрушают барьер безопасности на эстакаде на границе Харьяны и Пенджаба и ломают бетонные полицейские баррикады. В свою очередь полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки. Как отметили представители фермеров, они считают, что на данный момент в акции протеста на границе Харьяны и Пенджаба принимают участие не менее 10 тысяч человек. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития. Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
https://ria.ru/20240213/indiya-1927011420.html
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харьяна
индия
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в мире, харьяна, индия, пенджаб (пакистан), нарендра моди
В мире, Харьяна, Индия, Пенджаб (Пакистан), Нарендра Моди
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров

Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров

© AP Photo / Manish SwarupПолиция Дели в Индии
Полиция Дели в Индии - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Полиция Дели в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI.
Согласно распространенным кадрам задержания, полиция выявляет зачинщиков протестов и сажает их в бронированные полицейские автобусы. Задержания происходят в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели.
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров
Вчера, 10:29
Агентство также распространило кадры, на которых видно, как протестующие разрушают барьер безопасности на эстакаде на границе Харьяны и Пенджаба и ломают бетонные полицейские баррикады. В свою очередь полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки.
Как отметили представители фермеров, они считают, что на данный момент в акции протеста на границе Харьяны и Пенджаба принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.
Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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В миреХарьянаИндияПенджаб (Пакистан)Нарендра Моди
 
 
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