https://ria.ru/20240213/indiya-1927066212.html
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров
Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T13:49
2024-02-13T13:49
2024-02-13T13:49
в мире
харьяна
индия
пенджаб (пакистан)
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927043364_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_526dd730c5358c1ccd358eca47e955b9.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. Согласно распространенным кадрам задержания, полиция выявляет зачинщиков протестов и сажает их в бронированные полицейские автобусы. Задержания происходят в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Агентство также распространило кадры, на которых видно, как протестующие разрушают барьер безопасности на эстакаде на границе Харьяны и Пенджаба и ломают бетонные полицейские баррикады. В свою очередь полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки. Как отметили представители фермеров, они считают, что на данный момент в акции протеста на границе Харьяны и Пенджаба принимают участие не менее 10 тысяч человек. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития. Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
https://ria.ru/20240213/indiya-1927011420.html
https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
харьяна
индия
пенджаб (пакистан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927043364_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_76f614ad58abfe47410adce6ee02a68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьяна, индия, пенджаб (пакистан), нарендра моди
В мире, Харьяна, Индия, Пенджаб (Пакистан), Нарендра Моди
Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров
Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости.
Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI
.
Согласно распространенным кадрам задержания, полиция выявляет зачинщиков протестов и сажает их в бронированные полицейские автобусы. Задержания происходят в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб
и расположен примерно в 200 километрах от Дели
.
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров
Агентство также распространило кадры, на которых видно, как протестующие разрушают барьер безопасности на эстакаде на границе Харьяны и Пенджаба и ломают бетонные полицейские баррикады. В свою очередь полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки.
Как отметили представители фермеров, они считают, что на данный момент в акции протеста на границе Харьяны и Пенджаба принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.
Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди
, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети