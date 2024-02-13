https://ria.ru/20240213/indiya-1927066212.html

Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров

Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров - РИА Новости, 13.02.2024

Полиция Индии задержала несколько участников протестного шествия фермеров

Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T13:49

2024-02-13T13:49

2024-02-13T13:49

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция индийского штата Харьяна начала задержания участников протестов фермеров, сообщило агентство ANI. Согласно распространенным кадрам задержания, полиция выявляет зачинщиков протестов и сажает их в бронированные полицейские автобусы. Задержания происходят в населенном пункте Шамбху, который находится на границе штатов Харьяна и Пенджаб и расположен примерно в 200 километрах от Дели. Агентство также распространило кадры, на которых видно, как протестующие разрушают барьер безопасности на эстакаде на границе Харьяны и Пенджаба и ломают бетонные полицейские баррикады. В свою очередь полиция применяет слезоточивый газ и водяные пушки. Как отметили представители фермеров, они считают, что на данный момент в акции протеста на границе Харьяны и Пенджаба принимают участие не менее 10 тысяч человек. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития. Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.

https://ria.ru/20240213/indiya-1927011420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьяна, индия, пенджаб (пакистан), нарендра моди