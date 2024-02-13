Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров
В Индии использовали слезоточивый газ для разгона марша фермеров на столицу
© AP Photo / Rajesh SacharПолиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
© AP Photo / Rajesh Sachar
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция штата Харьяна использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров, начавших во вторник марш на столицу Индии, сообщает телеканал NDTV.
Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.
По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем, полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок.
Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
Полиция Дели установила баррикады на границах индийской столицы со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить повторения беспорядков, произошедших в столице Индии в январе 2021 года, когда фермеры прорвали заграждения и полицейское ограждение и направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг. Покинуть город фермеров заставили лишь усиленные отряды полиции, направленные в район митингов.