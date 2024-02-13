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Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров - РИА Новости, 13.02.2024
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10:29 13.02.2024 (обновлено: 12:36 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/indiya-1927011420.html
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров
Полиция штата Харьяна использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров, начавших во вторник марш на столицу Индии, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:29
2024-02-13T12:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция штата Харьяна использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров, начавших во вторник марш на столицу Индии, сообщает телеканал NDTV. По данным телеканала, инцидент произошел на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, почти в 200 километрах от Дели. Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития. По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем, полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок. Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров. Полиция Дели установила баррикады на границах индийской столицы со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить повторения беспорядков, произошедших в столице Индии в январе 2021 года, когда фермеры прорвали заграждения и полицейское ограждение и направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг. Покинуть город фермеров заставили лишь усиленные отряды полиции, направленные в район митингов.
https://ria.ru/20240212/ispaniya-1926937553.html
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в мире, индия, харьяна, дели, нарендра моди
В мире, Индия, Харьяна, Дели, Нарендра Моди
Полиция Индии использовала слезоточивый газ для разгона протеста фермеров

В Индии использовали слезоточивый газ для разгона марша фермеров на столицу

© AP Photo / Rajesh SacharПолиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Rajesh Sachar
Полиция штата Харьяна в Индии использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Полиция штата Харьяна использовала слезоточивый газ для разгона акции протеста фермеров, начавших во вторник марш на столицу Индии, сообщает телеканал NDTV.
По данным телеканала, инцидент произошел на границе между штатами Харьяна и Пенджаб, почти в 200 километрах от Дели.
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Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности, принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену - гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.
По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем, полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок.
Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
Полиция Дели установила баррикады на границах индийской столицы со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить повторения беспорядков, произошедших в столице Индии в январе 2021 года, когда фермеры прорвали заграждения и полицейское ограждение и направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг. Покинуть город фермеров заставили лишь усиленные отряды полиции, направленные в район митингов.
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