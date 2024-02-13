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В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
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18:25 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gunko-1927160023.html
В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько
В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько
Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T18:25
2024-02-13T18:25
в мире
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), поскольку это тема конфиденциальных межгосударственных коммуникаций. Посольство РФ в Канаде ранее сообщило, что местные власти отказали в выдаче престарелого коллаборациониста, который имеет канадское гражданство и получил широкую известность после того, как в прошлом году ему устроили овацию в канадском парламенте в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского. "Запросы на экстрадицию считаются темой конфиденциальных межгосударственных коммуникаций, поэтому мы не можем комментировать существование экстрадиционного запроса, если он не предан огласке судами", - говорится в письменном ответе официального представителя министерства юстиции Канады на запрос РИА Новости. Он добавил, что у Канады с Россией нет соглашения об экстрадиции. Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее сказал РИА Новости, что отсутствие договора об экстрадиции не может служить поводом для отказа и является "очевидной политически мотивированной отговоркой".
https://ria.ru/20240213/kanada-1927137479.html
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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, олег степанов
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Олег Степанов
В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько

Минюст Канады отказался комментировать отказ в экстрадиции в Россию Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), поскольку это тема конфиденциальных межгосударственных коммуникаций.
Посольство РФ в Канаде ранее сообщило, что местные власти отказали в выдаче престарелого коллаборациониста, который имеет канадское гражданство и получил широкую известность после того, как в прошлом году ему устроили овацию в канадском парламенте в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского.
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"Запросы на экстрадицию считаются темой конфиденциальных межгосударственных коммуникаций, поэтому мы не можем комментировать существование экстрадиционного запроса, если он не предан огласке судами", - говорится в письменном ответе официального представителя министерства юстиции Канады на запрос РИА Новости.
Он добавил, что у Канады с Россией нет соглашения об экстрадиции.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее сказал РИА Новости, что отсутствие договора об экстрадиции не может служить поводом для отказа и является "очевидной политически мотивированной отговоркой".
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