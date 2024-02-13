https://ria.ru/20240213/gunko-1927160023.html

В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько

В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько - РИА Новости, 13.02.2024

В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько

Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:25

2024-02-13T18:25

2024-02-13T18:25

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), поскольку это тема конфиденциальных межгосударственных коммуникаций. Посольство РФ в Канаде ранее сообщило, что местные власти отказали в выдаче престарелого коллаборациониста, который имеет канадское гражданство и получил широкую известность после того, как в прошлом году ему устроили овацию в канадском парламенте в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского. "Запросы на экстрадицию считаются темой конфиденциальных межгосударственных коммуникаций, поэтому мы не можем комментировать существование экстрадиционного запроса, если он не предан огласке судами", - говорится в письменном ответе официального представителя министерства юстиции Канады на запрос РИА Новости. Он добавил, что у Канады с Россией нет соглашения об экстрадиции. Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее сказал РИА Новости, что отсутствие договора об экстрадиции не может служить поводом для отказа и является "очевидной политически мотивированной отговоркой".

https://ria.ru/20240213/kanada-1927137479.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, олег степанов