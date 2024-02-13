В Канаде отказались комментировать отказ в экстрадиции Гунько
Минюст Канады отказался комментировать отказ в экстрадиции в Россию Гунько
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Министерство юстиции Канады заявило РИА Новости, что не будет комментировать даже существование запроса на экстрадицию в Россию бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), поскольку это тема конфиденциальных межгосударственных коммуникаций.
Посольство РФ в Канаде ранее сообщило, что местные власти отказали в выдаче престарелого коллаборациониста, который имеет канадское гражданство и получил широкую известность после того, как в прошлом году ему устроили овацию в канадском парламенте в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского.
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"Запросы на экстрадицию считаются темой конфиденциальных межгосударственных коммуникаций, поэтому мы не можем комментировать существование экстрадиционного запроса, если он не предан огласке судами", - говорится в письменном ответе официального представителя министерства юстиции Канады на запрос РИА Новости.
Он добавил, что у Канады с Россией нет соглашения об экстрадиции.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее сказал РИА Новости, что отсутствие договора об экстрадиции не может служить поводом для отказа и является "очевидной политически мотивированной отговоркой".