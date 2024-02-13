https://ria.ru/20240213/gunko-1927120642.html

Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько

Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024

Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько назвав ее... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:31

2024-02-13T16:31

2024-02-13T17:06

россия

канада

в мире

олег степанов

владимир зеленский

ярослав хунка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой".Ранее источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что власти Канады отказались выдавать Гунько (Хунку), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции."Ноту получили", - сказал Степанов.Он назвал отказ Канады политически мотивированным. "Вряд ли отсутствие договора об экстрадици может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина", - сказал посол.Степанов отметил, что участие Гунько в массовых преступлениях, истреблении русских, украинцев, поляков, евреев подтверждено документально. Эти документы были переданы канадским властям. "Тут сразу возникает ряд вопросов. Допустим, не желаете выдавать эсэсовца России. А у себя дома, здесь, в Канаде, за преступления, не имеющие срока давности, официальная Оттава собирается возбудить против Гунько дело? Мы ведь так и не услышали от кабинета (премьера Джастина - ред.) Дж.Трюдо ничего на этот счет. Вспомним: премьер извинился (причем не сам, а от лица парламента) лишь за приглашение нациста под Зеленского. И как бы сделал вид, что закрыл вопрос. Вот тут и лакмусовый тест на покрывательство нацизма для Канады. Преступник будет наказан или продолжит доживать комфортно годы на пенсии в стране, так гордящейся своими правовыми стандартами?", - добавил посол.Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на отказ Канады экстрадировать нациста Гунько, продолжит добиваться справедливости.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

https://ria.ru/20240206/gunko-1925815319.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, канада, в мире, олег степанов, владимир зеленский, ярослав хунка