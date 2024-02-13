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Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
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16:31 13.02.2024 (обновлено: 17:06 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/gunko-1927120642.html
Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024
Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько назвав ее... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:31
2024-02-13T17:06
россия
канада
в мире
олег степанов
владимир зеленский
ярослав хунка
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой".Ранее источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что власти Канады отказались выдавать Гунько (Хунку), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции."Ноту получили", - сказал Степанов.Он назвал отказ Канады политически мотивированным. "Вряд ли отсутствие договора об экстрадици может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина", - сказал посол.Степанов отметил, что участие Гунько в массовых преступлениях, истреблении русских, украинцев, поляков, евреев подтверждено документально. Эти документы были переданы канадским властям. "Тут сразу возникает ряд вопросов. Допустим, не желаете выдавать эсэсовца России. А у себя дома, здесь, в Канаде, за преступления, не имеющие срока давности, официальная Оттава собирается возбудить против Гунько дело? Мы ведь так и не услышали от кабинета (премьера Джастина - ред.) Дж.Трюдо ничего на этот счет. Вспомним: премьер извинился (причем не сам, а от лица парламента) лишь за приглашение нациста под Зеленского. И как бы сделал вид, что закрыл вопрос. Вот тут и лакмусовый тест на покрывательство нацизма для Канады. Преступник будет наказан или продолжит доживать комфортно годы на пенсии в стране, так гордящейся своими правовыми стандартами?", - добавил посол.Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на отказ Канады экстрадировать нациста Гунько, продолжит добиваться справедливости.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
https://ria.ru/20240206/gunko-1925815319.html
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россия, канада, в мире, олег степанов, владимир зеленский, ярослав хунка
Россия, Канада, В мире, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка
Посольство России подтвердило отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько

Посол России: МИД Канады вручил ноту с отказом выдать бывшего эсэсовца Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил РИА Новости, что дипмиссия получила ноту от МИД Канады с отказом выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько назвав ее "очевидной политически мотивированной отговоркой".
Ранее источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что власти Канады отказались выдавать Гунько (Хунку), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
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"Ноту получили", - сказал Степанов.
Он назвал отказ Канады политически мотивированным. "Вряд ли отсутствие договора об экстрадици может служить поводом для отказа. Очевидная политически мотивированная отговорка. Этот гражданин Канады публично признал, что добровольно вступил в ряды дивизии СС "Галичина", - сказал посол.
Степанов отметил, что участие Гунько в массовых преступлениях, истреблении русских, украинцев, поляков, евреев подтверждено документально. Эти документы были переданы канадским властям. "Тут сразу возникает ряд вопросов. Допустим, не желаете выдавать эсэсовца России. А у себя дома, здесь, в Канаде, за преступления, не имеющие срока давности, официальная Оттава собирается возбудить против Гунько дело? Мы ведь так и не услышали от кабинета (премьера Джастина - ред.) Дж.Трюдо ничего на этот счет. Вспомним: премьер извинился (причем не сам, а от лица парламента) лишь за приглашение нациста под Зеленского. И как бы сделал вид, что закрыл вопрос. Вот тут и лакмусовый тест на покрывательство нацизма для Канады. Преступник будет наказан или продолжит доживать комфортно годы на пенсии в стране, так гордящейся своими правовыми стандартами?", - добавил посол.
Дипломат подчеркнул, что Россия, несмотря на отказ Канады экстрадировать нациста Гунько, продолжит добиваться справедливости.
В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) в парламенте Канады
Посольство России: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо
6 февраля, 22:51
 
РоссияКанадаВ миреОлег СтепановВладимир ЗеленскийЯрослав Хунка
 
 
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