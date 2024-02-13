Израильские антифашисты потребовали экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько
Израильские антифашисты призвали власти страны требовать от Канады выдачи Гунько
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Израильское Антифашистское движение считает, что власти страны должны по примеру России потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому ранее аплодировал парламент в Оттаве, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
Ранее источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что власти Канады отказались выдавать Гунько (Хунку), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
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"Израильское Антифашистское движение разочаровано тем, что Израиль не стал страной, потребовавшей экстрадиции бывшего эсэсовца, у которого, как раньше мы говорили, руки по локоть в крови советского народа, включая евреев. Это сделала Россия, и мы гордимся этим поступком. Призываем наше посольство в Канаде требовать выдачи Ярослава Гунько Израилю и наше правительство наконец-то вспомнить, что такие, как Гунько, делали с евреями и другими народами, проживавшими на территории СССР", - заявил Трапиров.
По словам лидера общественного движения, власти Канады своей политикой намеренно покрывают нацистских преступников.
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"Печально, что мы не можем до сих пор ничего с этим поделать, и очень бы хотелось, чтобы нацистских преступников, как и в прошлые времена, отлавливали и привозили в Израиль на справедливый суд", - подчеркнул Трапиров.
В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние.
В частности, согласно документу, Гунько - уроженец села Умань в тогда еще Второй Польской Республике, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.