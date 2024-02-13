https://ria.ru/20240213/gunko-1927107320.html

Израильские антифашисты потребовали экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько

Израильские антифашисты потребовали экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько - РИА Новости, 13.02.2024

Израильские антифашисты потребовали экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько

Израильское Антифашистское движение считает, что власти страны должны по примеру России потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку),... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:48

2024-02-13T15:54

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россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Израильское Антифашистское движение считает, что власти страны должны по примеру России потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому ранее аплодировал парламент в Оттаве, заявил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.Ранее источник в МИД РФ рассказал РИА Новости, что власти Канады отказались выдавать Гунько (Хунку), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции."Израильское Антифашистское движение разочаровано тем, что Израиль не стал страной, потребовавшей экстрадиции бывшего эсэсовца, у которого, как раньше мы говорили, руки по локоть в крови советского народа, включая евреев. Это сделала Россия, и мы гордимся этим поступком. Призываем наше посольство в Канаде требовать выдачи Ярослава Гунько Израилю и наше правительство наконец-то вспомнить, что такие, как Гунько, делали с евреями и другими народами, проживавшими на территории СССР", - заявил Трапиров.По словам лидера общественного движения, власти Канады своей политикой намеренно покрывают нацистских преступников."Печально, что мы не можем до сих пор ничего с этим поделать, и очень бы хотелось, чтобы нацистских преступников, как и в прошлые времена, отлавливали и привозили в Израиль на справедливый суд", - подчеркнул Трапиров.В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). Ранее СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние.В частности, согласно документу, Гунько - уроженец села Умань в тогда еще Второй Польской Республике, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области нацистами для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292152.html

https://ria.ru/20240207/kanada-1925839720.html

https://ria.ru/20240206/gunko-1925815319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, в мире, россия, израиль, владимир зеленский, джастин трюдо, следственный комитет россии (ск рф)