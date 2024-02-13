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Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3 - РИА Новости, 13.02.2024
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника.
2024-02-13T14:00
2024-02-13T14:00
2024-02-13T14:00
истории.doc
технологии
сша
гпу
хабаровск
амур (река)
гражданская война в россии (1917-1922)
интервенция
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Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника.
audio/mpeg
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника.
audio/mpeg
Эпизод создан в партнерстве с Государственным объединённым музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Эксперт эпизода — заместитель директора музея по научной работе Анжелика Петрук.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Егор Воронцов, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина
сша
хабаровск
амур (река)
япония
владивосток
харбин
китай
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технологии, сша, гпу, хабаровск, амур (река), гражданская война в россии (1917-1922), интервенция, япония, владивосток, свободный порт владивосток, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), география, сихотэ-алинский заповедник, харбин, китай, аудио
Истории.doc, Технологии, США, ГПУ, Хабаровск, Амур (река), Гражданская война в России (1917-1922), интервенция, Япония, Владивосток, Свободный порт Владивосток, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), География, Сихотэ-Алинский заповедник, Харбин, Китай
Как смена власти и разведка США повлияли на покорение Приморья. Часть 3
Владимир Арсеньев не помогал белым и интервентам, но был под присмотром ГПУ. Учёный-самоучка, он преподавал в университете, но его не приняли коллеги-академики. Он многое сделал для изучения Приморья, но после смерти подвергся опале за научные взгляды. Рассказываем о жизни Арсеньева при советской власти и личных трагедиях путешественника.