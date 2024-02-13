https://ria.ru/20240213/gospital-1927157011.html

Отделение госпиталя ветеранов в Самаре приняло 560 пациентов в 2023 году

Отделение госпиталя ветеранов в Самаре приняло 560 пациентов в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2024

Отделение госпиталя ветеранов в Самаре приняло 560 пациентов в 2023 году

Обновленное отделение реабилитации госпиталя для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева в прошлом году приняло 440 бойцов СВО и членов их семей, а также 120... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T18:15

2024-02-13T18:15

2024-02-13T18:15

самарская область

самара

дмитрий азаров

александр каширин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Обновленное отделение реабилитации госпиталя для ветеранов войн имени О. Г. Яковлева в прошлом году приняло 440 бойцов СВО и членов их семей, а также 120 пациентов с нарушением мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров побывал этом учреждении здравоохранения и проверил работу обновленного отделения медицинской реабилитации. В госпитале проходят лечение участники специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, а также пациенты из других отделений, которым требуются реабилитационные процедуры. На ремонт помещений и закупку оборудования ушло восемь месяцев. Поручение об открытии отделения для реабилитации бойцов и их семей глава региона дал в ходе личного приема, когда к нему обратились участники СВО. Средства были выделены из регионального бюджета. Были подготовлены все необходимые помещения, проведен капитальный ремонт, закуплено более 100 единиц современного медицинского оборудования отечественного производства. Сейчас отделение рассчитано на 20 коек. Здесь проводят полный комплекс мероприятий медицинского и психологического характера для полного или частичного восстановления нарушенных функций и компенсации утраченных. Как пояснил начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева Александр Каширин, в штате отделения 24 человека, сформирована мультидисциплинарная команда – неврологи, врачи физической и реабилитационной медицины, врачи лечебной физкультуры, физиотерапевты, логопеды, массажисты, медицинские психологи, медсестры. "Команда работает как на это отделение, так и на весь госпиталь для пациентов, которые нуждаются в медицинской реабилитации", - цитирует пресс-служба Каширина. По словам заведующей отделением физиотерапии и реабилитации Анны Евдокимовой, за прошлый год лечение здесь прошли 440 человек - участники СВО и члены их семей, а также 120 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для восстановления пациентов используются различные современные технологии, новое оборудование отечественного производства. Глава региона оценил созданные для пациентов условия, осмотрел палаты, кабинеты физической реабилитации, механотерапии и другие, а также пообщался с военнослужащими и медицинскими работниками. Азаров подчеркнул, что отделение создано для реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, а также для сохранения здоровья ветеранов Великой Отечественной войны. "Это отделение мы специально привели в порядок для ветеранов боевых действий. Приехал посмотреть, как получилось и узнать, что еще дополнительно нужно для того, чтобы мы продолжали работу по совершенствованию оказания помощи военнослужащим", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20240204/avtomobil-1925344506.html

https://radiosputnik.ru/20240205/nagrada-1925505188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, самара, дмитрий азаров, александр каширин