https://ria.ru/20240213/gololed-1927041391.html

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.02.2024

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил до утра четверга "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

2024-02-13T12:33

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра четверга "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве действует до 11.00 15 февраля, а в Подмосковье – до 08.00 15 февраля.

https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье)