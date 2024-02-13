https://ria.ru/20240213/gololed-1927041391.html
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.02.2024
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до утра четверга "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:33
2024-02-13T12:33
2024-02-13T12:33
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра четверга "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве действует до 11.00 15 февраля, а в Подмосковье – до 08.00 15 февраля.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра четверга "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве действует до 11.00 15 февраля, а в Подмосковье – до 08.00 15 февраля.
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