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В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы - РИА Новости, 13.02.2024
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09:53 13.02.2024 (обновлено: 13:40 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы - РИА Новости, 13.02.2024
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:53
2024-02-13T13:40
москва
московская область (подмосковье)
серпухов
татьяна позднякова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. &quot;Самые большие гололедные отложения отмечены на юге Подмосковья, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе Подмосковья (Можайск, Волоколамск) размер гололеда достигал пяти миллиметров&quot;, — написала синоптик.Позднякова объяснила, что накануне в столице прошли мокрый снег и переохлажденный дождь. При этом из-за отрицательной температуры начал образовываться гололед, который нарастал практически до полуночи.По словам синоптика, в Москве все метеостанции зафиксировали уровень гололеда до четырех миллиметров – самый большой за эту зиму.
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москва, московская область (подмосковье), серпухов, татьяна позднякова, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы

В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы после ледяного дождя

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
«

"Самые большие гололедные отложения отмечены на юге Подмосковья, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе Подмосковья (Можайск, Волоколамск) размер гололеда достигал пяти миллиметров", — написала синоптик.

Позднякова объяснила, что накануне в столице прошли мокрый снег и переохлажденный дождь. При этом из-за отрицательной температуры начал образовываться гололед, который нарастал практически до полуночи.
По словам синоптика, в Москве все метеостанции зафиксировали уровень гололеда до четырех миллиметров – самый большой за эту зиму.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)СерпуховТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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