https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html

В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы

В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы - РИА Новости, 13.02.2024

В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы

Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:53

2024-02-13T09:53

2024-02-13T13:40

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Самые большие гололедные отложения отмечены на юге Подмосковья, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе Подмосковья (Можайск, Волоколамск) размер гололеда достигал пяти миллиметров", — написала синоптик.Позднякова объяснила, что накануне в столице прошли мокрый снег и переохлажденный дождь. При этом из-за отрицательной температуры начал образовываться гололед, который нарастал практически до полуночи.По словам синоптика, в Москве все метеостанции зафиксировали уровень гололеда до четырех миллиметров – самый большой за эту зиму.

https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), серпухов, татьяна позднякова, погода