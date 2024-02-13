https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы - РИА Новости, 13.02.2024
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:53
2024-02-13T09:53
2024-02-13T13:40
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серпухов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Образовавшийся после дождя гололед оказался самым сильным в Москве с начала зимы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Самые большие гололедные отложения отмечены на юге Подмосковья, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе Подмосковья (Можайск, Волоколамск) размер гололеда достигал пяти миллиметров", — написала синоптик.Позднякова объяснила, что накануне в столице прошли мокрый снег и переохлажденный дождь. При этом из-за отрицательной температуры начал образовываться гололед, который нарастал практически до полуночи.По словам синоптика, в Москве все метеостанции зафиксировали уровень гололеда до четырех миллиметров – самый большой за эту зиму.
https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), серпухов, татьяна позднякова, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы после ледяного дождя