https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html

Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед

Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед - РИА Новости, 13.02.2024

Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед

В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:38

2024-02-13T09:38

2024-02-13T09:38

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838861363_0:247:3189:2041_1920x0_80_0_0_65e21e2863c36c1d1c5e8c9b0b872921.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать песок и наждачную бумагу, советуют подмосковные спасатели на сайте регионального главка МЧС РФ. "Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - говорится в сообщении. Передвигаться в гололед следует очень осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. "Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю", - рекомендует ведомство. Главк напоминает, что в такую погоду происходит обледенение ЛЭП. "Особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва", - резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20240123/avtobus-1922992785.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)