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Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед - РИА Новости, 13.02.2024
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09:38 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html
Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед
Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед - РИА Новости, 13.02.2024
Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед
В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T09:38
2024-02-13T09:38
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать песок и наждачную бумагу, советуют подмосковные спасатели на сайте регионального главка МЧС РФ. "Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - говорится в сообщении. Передвигаться в гололед следует очень осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. "Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю", - рекомендует ведомство. Главк напоминает, что в такую погоду происходит обледенение ЛЭП. "Особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва", - резюмирует МЧС.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед

Спасатели посоветовали крепить к подошве обуви поролон или изоленту в гололед

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве
Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать песок и наждачную бумагу, советуют подмосковные спасатели на сайте регионального главка МЧС РФ.
«
"Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - говорится в сообщении.
Передвигаться в гололед следует очень осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны.
"Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю", - рекомендует ведомство.
Главк напоминает, что в такую погоду происходит обледенение ЛЭП. "Особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва", - резюмирует МЧС.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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