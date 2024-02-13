Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед
Спасатели посоветовали крепить к подошве обуви поролон или изоленту в гололед
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве
Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В сильный гололед в целях снижения вероятности получения травм лучше всего прикрепить на подошву обуви поролон или изоляционную ленту, можно также использовать песок и наждачную бумагу, советуют подмосковные спасатели на сайте регионального главка МЧС РФ.
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"Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - говорится в сообщении.
Передвигаться в гололед следует очень осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны.
"Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю", - рекомендует ведомство.
Главк напоминает, что в такую погоду происходит обледенение ЛЭП. "Особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва", - резюмирует МЧС.