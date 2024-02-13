https://ria.ru/20240213/gladkov-1927180931.html

Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино

Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 13.02.2024

Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:56

2024-02-13T19:56

2024-02-13T19:56

экономика

белгородская область

шебекино

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета региона, но поручение президента "будем выполнять". Во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" женщина поинтересовалась у губернатора, что значит создание ОЭЗ в городе Шебекино. По словам Гладкова, такая форма поддержки территории обещает стимулировать развитие бизнеса, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Как отметил губернатор, в рамках создания ОЭЗ в Шебекино немного другая ситуация, поддержку будут оказывать уже действующим предприятиям, которые, находясь в режиме регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, продолжают свою деятельность. Целью является помочь им сократить издержки и сохранить производство, а также получить конкурентное преимущество через налоговые льготы. "Особенности в том, что мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база. А бюджетная сфера, дороги, школы, детские сады, вы знаете, содержится за счет плата налогов. И, безусловно, мы понимаем, что свободная экономическая зона сократит доходную часть как областного бюджета, так и местного бюджета. Поэтому нам будет нужно изыскивать средства по компенсации, надеюсь, и на поддержку федерального центра… Как я уже сказал, это непростая история. Поручение президентом дано, мы его будем выполнять", - сказал Гладков. Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино. Срок был указан 15 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240213/putin-1927096744.html

https://ria.ru/20240208/putin-1926228928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин