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Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 13.02.2024
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19:56 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gladkov-1927180931.html
Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино
Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 13.02.2024
Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:56
2024-02-13T19:56
экономика
белгородская область
шебекино
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета региона, но поручение президента "будем выполнять". Во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" женщина поинтересовалась у губернатора, что значит создание ОЭЗ в городе Шебекино. По словам Гладкова, такая форма поддержки территории обещает стимулировать развитие бизнеса, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Как отметил губернатор, в рамках создания ОЭЗ в Шебекино немного другая ситуация, поддержку будут оказывать уже действующим предприятиям, которые, находясь в режиме регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, продолжают свою деятельность. Целью является помочь им сократить издержки и сохранить производство, а также получить конкурентное преимущество через налоговые льготы. "Особенности в том, что мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база. А бюджетная сфера, дороги, школы, детские сады, вы знаете, содержится за счет плата налогов. И, безусловно, мы понимаем, что свободная экономическая зона сократит доходную часть как областного бюджета, так и местного бюджета. Поэтому нам будет нужно изыскивать средства по компенсации, надеюсь, и на поддержку федерального центра… Как я уже сказал, это непростая история. Поручение президентом дано, мы его будем выполнять", - сказал Гладков. Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино. Срок был указан 15 мая 2024 года.
https://ria.ru/20240213/putin-1927096744.html
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экономика, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино

Гладков заявил, что ОЭЗ в Белгородской области сократит доходы бюджета региона

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области Мобильный пункт временного размещения в Шебекино
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета региона, но поручение президента "будем выполнять".
Во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" женщина поинтересовалась у губернатора, что значит создание ОЭЗ в городе Шебекино. По словам Гладкова, такая форма поддержки территории обещает стимулировать развитие бизнеса, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
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Как отметил губернатор, в рамках создания ОЭЗ в Шебекино немного другая ситуация, поддержку будут оказывать уже действующим предприятиям, которые, находясь в режиме регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, продолжают свою деятельность. Целью является помочь им сократить издержки и сохранить производство, а также получить конкурентное преимущество через налоговые льготы.
«
"Особенности в том, что мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база. А бюджетная сфера, дороги, школы, детские сады, вы знаете, содержится за счет плата налогов. И, безусловно, мы понимаем, что свободная экономическая зона сократит доходную часть как областного бюджета, так и местного бюджета. Поэтому нам будет нужно изыскивать средства по компенсации, надеюсь, и на поддержку федерального центра… Как я уже сказал, это непростая история. Поручение президентом дано, мы его будем выполнять", - сказал Гладков.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино. Срок был указан 15 мая 2024 года.
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ЭкономикаБелгородская областьШебекиноРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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