Гладков прокомментировал поручение Путина о создании ОЭЗ в Шебекино
Гладков заявил, что ОЭЗ в Белгородской области сократит доходы бюджета региона
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области Мобильный пункт временного размещения в Шебекино
Мобильный пункт временного размещения в Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Шебекинском округе приведет к уменьшению доходов бюджета региона, но поручение президента "будем выполнять".
Во время вечернего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" женщина поинтересовалась у губернатора, что значит создание ОЭЗ в городе Шебекино. По словам Гладкова, такая форма поддержки территории обещает стимулировать развитие бизнеса, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
Как отметил губернатор, в рамках создания ОЭЗ в Шебекино немного другая ситуация, поддержку будут оказывать уже действующим предприятиям, которые, находясь в режиме регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, продолжают свою деятельность. Целью является помочь им сократить издержки и сохранить производство, а также получить конкурентное преимущество через налоговые льготы.
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"Особенности в том, что мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база. А бюджетная сфера, дороги, школы, детские сады, вы знаете, содержится за счет плата налогов. И, безусловно, мы понимаем, что свободная экономическая зона сократит доходную часть как областного бюджета, так и местного бюджета. Поэтому нам будет нужно изыскивать средства по компенсации, надеюсь, и на поддержку федерального центра… Как я уже сказал, это непростая история. Поручение президентом дано, мы его будем выполнять", - сказал Гладков.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино. Срок был указан 15 мая 2024 года.