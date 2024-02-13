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Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью - РИА Новости, 13.02.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
19:32 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gladkov-1927177440.html
Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью
Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью - РИА Новости, 13.02.2024
Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью
Власти Белгородской области продолжают программу по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в этом году планируется улучшить... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:32
2024-02-13T19:32
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
максут шадаев
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области продолжают программу по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в этом году планируется улучшить работу сотовой связи в 76 населенных пунктах региона, также работа будет проведена в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ход и результаты работ по реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства нацпроекта "Цифровая экономика" на территории Белгородской области глава региона обсудил с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым. "Напомню, в прошлом году 69 населенных пунктов региона получили устойчивую работу сотовой связи. В этом году в плане реализовать данную программу в 76 населенных пунктах, 26 из них выбрали сами жители путем голосования", - написал Гладков. Он сообщил, что на встрече с министром подробно обсудили необходимость оказания помощи Белгородской области в части прокладки оптоволокна в приграничных муниципалитетах для получения устойчивой связи сети Интернет. "В первую очередь, для образовательного процесса наших детей. Запрос очень большой. Буквально во время каждого посещения приграничных сел, районов и городов я получаю соответствующий запрос от жителей", - пояснил губернатор. Также шла речь о возможности оказания помощи федеральным министерством в части улучшения качества сотовой связи в приграничье. Гладков выразил надежду, что в ближайшее время будет найдено решение этих важных для региона вопросов.
https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, максут шадаев
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Максут Шадаев

Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области продолжают программу по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в этом году планируется улучшить работу сотовой связи в 76 населенных пунктах региона, также работа будет проведена в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ход и результаты работ по реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства нацпроекта "Цифровая экономика" на территории Белгородской области глава региона обсудил с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.
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"Напомню, в прошлом году 69 населенных пунктов региона получили устойчивую работу сотовой связи. В этом году в плане реализовать данную программу в 76 населенных пунктах, 26 из них выбрали сами жители путем голосования", - написал Гладков.
Он сообщил, что на встрече с министром подробно обсудили необходимость оказания помощи Белгородской области в части прокладки оптоволокна в приграничных муниципалитетах для получения устойчивой связи сети Интернет.
"В первую очередь, для образовательного процесса наших детей. Запрос очень большой. Буквально во время каждого посещения приграничных сел, районов и городов я получаю соответствующий запрос от жителей", - пояснил губернатор.
Также шла речь о возможности оказания помощи федеральным министерством в части улучшения качества сотовой связи в приграничье. Гладков выразил надежду, что в ближайшее время будет найдено решение этих важных для региона вопросов.
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Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМаксут Шадаев
 
 
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