https://ria.ru/20240213/gladkov-1927177440.html

Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью

Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью - РИА Новости, 13.02.2024

Гладков рассказал о работе по обеспечению белгородцев качественной связью

Власти Белгородской области продолжают программу по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в этом году планируется улучшить... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T19:32

2024-02-13T19:32

2024-02-13T19:32

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

максут шадаев

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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Власти Белгородской области продолжают программу по устранению цифрового неравенства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в этом году планируется улучшить работу сотовой связи в 76 населенных пунктах региона, также работа будет проведена в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ход и результаты работ по реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства нацпроекта "Цифровая экономика" на территории Белгородской области глава региона обсудил с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым. "Напомню, в прошлом году 69 населенных пунктов региона получили устойчивую работу сотовой связи. В этом году в плане реализовать данную программу в 76 населенных пунктах, 26 из них выбрали сами жители путем голосования", - написал Гладков. Он сообщил, что на встрече с министром подробно обсудили необходимость оказания помощи Белгородской области в части прокладки оптоволокна в приграничных муниципалитетах для получения устойчивой связи сети Интернет. "В первую очередь, для образовательного процесса наших детей. Запрос очень большой. Буквально во время каждого посещения приграничных сел, районов и городов я получаю соответствующий запрос от жителей", - пояснил губернатор. Также шла речь о возможности оказания помощи федеральным министерством в части улучшения качества сотовой связи в приграничье. Гладков выразил надежду, что в ближайшее время будет найдено решение этих важных для региона вопросов.

https://ria.ru/20240212/gladkov-1926959494.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, максут шадаев