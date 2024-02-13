https://ria.ru/20240213/gensek-1927187749.html

Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека

Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека - РИА Новости, 13.02.2024

Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны-члены НАТО "заинтересованы" в избрании нового генсека, ожидает, что определиться удастся РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:35

2024-02-13T20:35

2024-02-13T20:35

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны-члены НАТО "заинтересованы" в избрании нового генсека, ожидает, что определиться удастся в первом квартале текущего года. "Думаю, союзники весьма заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года, насколько это возможно", - сказала она в ходе брифинга для журналистов. Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

https://ria.ru/20240213/sammit-1927123703.html

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в мире, сша, нато, украина