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Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека - РИА Новости, 13.02.2024
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20:35 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gensek-1927187749.html
Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека
Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека - РИА Новости, 13.02.2024
Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны-члены НАТО "заинтересованы" в избрании нового генсека, ожидает, что определиться удастся РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:35
2024-02-13T20:35
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны-члены НАТО "заинтересованы" в избрании нового генсека, ожидает, что определиться удастся в первом квартале текущего года. "Думаю, союзники весьма заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года, насколько это возможно", - сказала она в ходе брифинга для журналистов. Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20240213/sammit-1927123703.html
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в мире, сша, нато, украина
В мире, США, НАТО, Украина
Постпред США рассказал, когда члены НАТО могут выбрать нового генсека

Постпред США: страны-члены НАТО могут определиться с новым генсеком в I квартале

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны-члены НАТО "заинтересованы" в избрании нового генсека, ожидает, что определиться удастся в первом квартале текущего года.
«
"Думаю, союзники весьма заинтересованы в завершении процесса отбора, вероятно, в первом квартале этого календарного года, насколько это возможно", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет - с 1971 года. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
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