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Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака - РИА Новости, 13.02.2024
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Наука
 
14:25 13.02.2024 (обновлено: 15:57 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/genetika-1927079366.html
Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака
Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака - РИА Новости, 13.02.2024
Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака
Современная генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения злокачественных опухолей, имеющих свои "индивидуальные" генетические особенности,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:25
2024-02-13T15:57
наука
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мария воронцова
генетика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современная генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения злокачественных опухолей, имеющих свои "индивидуальные" генетические особенности, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Можно сказать, что онкология - это индивидуальное генетическое заболевание", - отметила Воронцова, выступая во вторник на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации" II Форума будущих технологий в Москве. По ее словам, в одной и той же опухоли могут иметься несколько клеток-родоначальниц колоний опухолевых клеток, имеющие мутации, приобретенные уже в ходе жизни пациента. "Рак возникает вследствие мутаций, и именно поэтому, если мы говорим о роли генетических технологий в плане практического применения для диагностики и лечения рака, то онкология, несомненно, является примером внедрения подобных технологий", - в свою очередь отметил заведующий научным отделом биологии опухолевого роста Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава РФ Евгений Имянитов. Он привел примеры работ с использованием генетических методик, ведущихся в этом центре. В частности, Имянитов рассказал, как удалось повысить эффективность лечения метастатического рака яичников у женщин. По словам Воронцовой, это пример наиболее очевидной пользы генетической диагностики в онкологии. "Без этих анализов мы как будто блуждаем в темноте", - пояснила она. И в данном случае вместо "усредненной" терапии применяются подходы, позволяющие эффективно бороться с болезнью, добавила Воронцова.
https://ria.ru/20240213/genom-1927018997.html
https://ria.ru/20240206/deklaratsiya-1925746588.html
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россия, москва, мария воронцова, генетика
Наука, Россия, Москва, Мария Воронцова, генетика
Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака

Воронцова: генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения рака

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современная генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения злокачественных опухолей, имеющих свои "индивидуальные" генетические особенности, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
«
"Можно сказать, что онкология - это индивидуальное генетическое заболевание", - отметила Воронцова, выступая во вторник на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации" II Форума будущих технологий в Москве.
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова выступает на заседании рабочей группы в рамках Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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По ее словам, в одной и той же опухоли могут иметься несколько клеток-родоначальниц колоний опухолевых клеток, имеющие мутации, приобретенные уже в ходе жизни пациента.
«
"Рак возникает вследствие мутаций, и именно поэтому, если мы говорим о роли генетических технологий в плане практического применения для диагностики и лечения рака, то онкология, несомненно, является примером внедрения подобных технологий", - в свою очередь отметил заведующий научным отделом биологии опухолевого роста Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава РФ Евгений Имянитов.
Он привел примеры работ с использованием генетических методик, ведущихся в этом центре. В частности, Имянитов рассказал, как удалось повысить эффективность лечения метастатического рака яичников у женщин.
По словам Воронцовой, это пример наиболее очевидной пользы генетической диагностики в онкологии.
«
"Без этих анализов мы как будто блуждаем в темноте", - пояснила она.
И в данном случае вместо "усредненной" терапии применяются подходы, позволяющие эффективно бороться с болезнью, добавила Воронцова.
Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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