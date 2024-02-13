https://ria.ru/20240213/genetika-1927079366.html

Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака

Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперт рассказала, как генетическая диагностика помогает в лечении рака

Современная генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения злокачественных опухолей, имеющих свои "индивидуальные" генетические особенности,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:25

2024-02-13T14:25

2024-02-13T15:57

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москва

мария воронцова

генетика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Современная генетическая диагностика помогает найти оптимальные пути лечения злокачественных опухолей, имеющих свои "индивидуальные" генетические особенности, заявила заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Можно сказать, что онкология - это индивидуальное генетическое заболевание", - отметила Воронцова, выступая во вторник на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации" II Форума будущих технологий в Москве. По ее словам, в одной и той же опухоли могут иметься несколько клеток-родоначальниц колоний опухолевых клеток, имеющие мутации, приобретенные уже в ходе жизни пациента. "Рак возникает вследствие мутаций, и именно поэтому, если мы говорим о роли генетических технологий в плане практического применения для диагностики и лечения рака, то онкология, несомненно, является примером внедрения подобных технологий", - в свою очередь отметил заведующий научным отделом биологии опухолевого роста Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава РФ Евгений Имянитов. Он привел примеры работ с использованием генетических методик, ведущихся в этом центре. В частности, Имянитов рассказал, как удалось повысить эффективность лечения метастатического рака яичников у женщин. По словам Воронцовой, это пример наиболее очевидной пользы генетической диагностики в онкологии. "Без этих анализов мы как будто блуждаем в темноте", - пояснила она. И в данном случае вместо "усредненной" терапии применяются подходы, позволяющие эффективно бороться с болезнью, добавила Воронцова.

https://ria.ru/20240213/genom-1927018997.html

https://ria.ru/20240206/deklaratsiya-1925746588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, мария воронцова, генетика