Рейтинг@Mail.ru
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:30 13.02.2024 (обновлено: 10:32 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/gazmanov-1927010817.html
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье - РИА Новости, 13.02.2024
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Народный артист России, певец Олег Газманов на своей странице "ВКонтакте" объяснил отмену концертов в Зеленограде и Красногорске. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:30
2024-02-13T10:32
шоубиз
зеленоград
красногорск
россия
олег газманов
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587634364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ef4137c4fa4a4d1f18b0ab37f8a289f.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Народный артист России, певец Олег Газманов на своей странице "ВКонтакте" объяснил отмену концертов в Зеленограде и Красногорске.&quot;В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 г. и Красногорск 11.02.2024 г., к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия&quot;, — написал музыкант.Он выразил уверенность, что концерты состоятся позже, и попросил поклонников о понимании и поддержке.Согласно афише на сайте Газманова, до конца февраля певец планирует выступить в Государственном Кремлевском дворце в рамках концерта, посвященного 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также в Самаре, Саратове и Волгограде.Олег Газманов родился в 1951 году в Калининградской области в семье фронтовиков. Широкую известность певцу принесла его песня "Эскадрон". Также наиболее известными хитами, ставшими "визитной карточкой" артиста, являются песни "Есаул", "Господа офицеры", "Морячка". Песня Газманова "Москва" стала неофициальным гимном российской столицы.
https://ria.ru/20231123/shaman-1911301812.html
зеленоград
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587634364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43583d020eb51d23758be7d7f910dcb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зеленоград, красногорск, россия, олег газманов, общество, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Зеленоград, Красногорск, Россия, Олег Газманов, Общество, Московская область (Подмосковье)
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье

Газманов отменил концерты в Зеленограде и Красногорске из-за отсутствия договора

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец и композитор Олег Газманов
Певец и композитор Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец и композитор Олег Газманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Народный артист России, певец Олег Газманов на своей странице "ВКонтакте" объяснил отмену концертов в Зеленограде и Красногорске.
«

"В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 г. и Красногорск 11.02.2024 г., к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия", — написал музыкант.

Он выразил уверенность, что концерты состоятся позже, и попросил поклонников о понимании и поддержке.
Согласно афише на сайте Газманова, до конца февраля певец планирует выступить в Государственном Кремлевском дворце в рамках концерта, посвященного 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также в Самаре, Саратове и Волгограде.
Олег Газманов родился в 1951 году в Калининградской области в семье фронтовиков. Широкую известность певцу принесла его песня "Эскадрон". Также наиболее известными хитами, ставшими "визитной карточкой" артиста, являются песни "Есаул", "Господа офицеры", "Морячка". Песня Газманова "Москва" стала неофициальным гимном российской столицы.
Митинг-концерт в Лужниках - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами
23 ноября 2023, 12:45
 
ШоубизЗеленоградКрасногорскРоссияОлег ГазмановОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала