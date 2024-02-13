https://ria.ru/20240213/gazmanov-1927010817.html
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье - РИА Новости, 13.02.2024
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Народный артист России, певец Олег Газманов на своей странице "ВКонтакте" объяснил отмену концертов в Зеленограде и Красногорске. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:30
2024-02-13T10:30
2024-02-13T10:32
шоубиз
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красногорск
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олег газманов
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Народный артист России, певец Олег Газманов на своей странице "ВКонтакте" объяснил отмену концертов в Зеленограде и Красногорске."В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 г. и Красногорск 11.02.2024 г., к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия", — написал музыкант.Он выразил уверенность, что концерты состоятся позже, и попросил поклонников о понимании и поддержке.Согласно афише на сайте Газманова, до конца февраля певец планирует выступить в Государственном Кремлевском дворце в рамках концерта, посвященного 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также в Самаре, Саратове и Волгограде.Олег Газманов родился в 1951 году в Калининградской области в семье фронтовиков. Широкую известность певцу принесла его песня "Эскадрон". Также наиболее известными хитами, ставшими "визитной карточкой" артиста, являются песни "Есаул", "Господа офицеры", "Морячка". Песня Газманова "Москва" стала неофициальным гимном российской столицы.
https://ria.ru/20231123/shaman-1911301812.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, красногорск, россия, олег газманов, общество, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Зеленоград, Красногорск, Россия, Олег Газманов, Общество, Московская область (Подмосковье)
Газманов объяснил отмену концертов в Подмосковье
Газманов отменил концерты в Зеленограде и Красногорске из-за отсутствия договора