https://ria.ru/20240213/gaza-1927101249.html
ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы
ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы - РИА Новости, 13.02.2024
ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует эвакуации всех лиц, находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава, РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T15:27
2024-02-13T15:27
2024-02-13T15:27
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 13 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует эвакуации всех лиц, находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на участке дороги возле осаждённой больницы попал под обстрел ЦАХАЛ палестинский журналист Мохаммед аль-Хилу, который сотрудничает с РИА Новости. Одна из пуль попала в бронежилет. Со слов корреспондента РИА, израильские военнослужащие освободил одного из своих палестинских пленных одетого в тюремную форму, который передал находящимся в больнице послание ЦАХАЛ о необходимости немедленно покинуть медицинский комплекс со словами: "Все выходите из больницы! Солдат (ЦАХАЛ) мне сказал, что они уничтожат весь район и саму больницу, и все её должны покинуть". Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание. По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар. Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
https://ria.ru/20240212/gaza-1926850512.html
https://ria.ru/20240212/izrail-1926930903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы
ЦАХАЛ требует эвакуации находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер"
ГАЗА, 13 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует эвакуации всех лиц, находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на участке дороги возле осаждённой больницы попал под обстрел ЦАХАЛ палестинский журналист Мохаммед аль-Хилу, который сотрудничает с РИА Новости. Одна из пуль попала в бронежилет.
Израильские военные штурмуют школу в Хан-Юнисе, где укрываются беженцы
Со слов корреспондента РИА, израильские военнослужащие освободил одного из своих палестинских пленных одетого в тюремную форму, который передал находящимся в больнице послание ЦАХАЛ о необходимости немедленно покинуть медицинский комплекс со словами: "Все выходите из больницы! Солдат (ЦАХАЛ) мне сказал, что они уничтожат весь район и саму больницу, и все её должны покинуть".
Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР
, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание.
По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар.
Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.
Мир обязан не дать Израилю провести операцию в Рафахе, заявили в УВКПЧ ООН