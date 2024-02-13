https://ria.ru/20240213/gaza-1927101249.html

ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы

ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы - РИА Новости, 13.02.2024

ЦАХАЛ потребовал эвакуации медицинского комплекса "Насер" на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует эвакуации всех лиц, находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава, РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T15:27

2024-02-13T15:27

2024-02-13T15:27

в мире

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 13 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует эвакуации всех лиц, находящихся в осажденном медицинском комплексе "Насер" в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на участке дороги возле осаждённой больницы попал под обстрел ЦАХАЛ палестинский журналист Мохаммед аль-Хилу, который сотрудничает с РИА Новости. Одна из пуль попала в бронежилет. Со слов корреспондента РИА, израильские военнослужащие освободил одного из своих палестинских пленных одетого в тюремную форму, который передал находящимся в больнице послание ЦАХАЛ о необходимости немедленно покинуть медицинский комплекс со словами: "Все выходите из больницы! Солдат (ЦАХАЛ) мне сказал, что они уничтожат весь район и саму больницу, и все её должны покинуть". Израильский бульдозер снес главный вход в школу БАПОР, расположенную поблизости от медицинского центра "Насер" на западе города Хан-Юнис. Израильские военные вынуждают находящихся в школе беженцев покинуть здание. По последним данным, вследствие израильских обстрелов в здании вспыхнул сильный пожар. Больничный комплекс "Насер" находится в осаде израильской армии более двух недель. В окружении оказались помимо оставшегося медперсонала более 400 пациентов. У медперсонала катастрофический дефицит самых элементарных препаратов и топлива для электрогенераторов.

https://ria.ru/20240212/gaza-1926850512.html

https://ria.ru/20240212/izrail-1926930903.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году