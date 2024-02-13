https://ria.ru/20240213/gaz-1927185900.html

Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом"

Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 13.02.2024

Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом"

Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил во вторник... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T20:21

2024-02-13T20:21

2024-02-13T20:21

экономика

молдавия

газпром

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кишинев

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил во вторник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. В январе директор "Молдовагаза" заявлял, что "Газпром" с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что власти республики готовы закупать газ у "Газпрома", если российский концерн предложит лучшую цену. "Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика - необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости с ценой, предоставленной "Газпромом". Благодаря этой разнице экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что данный контракт был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО "Молдовагаз". "Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент", - отметил он. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html

https://ria.ru/20240212/gas-1926913274.html

https://ria.ru/20240116/gas-1921639197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, кишинев, румыния