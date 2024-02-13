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Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 13.02.2024
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20:21 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/gaz-1927185900.html
Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом"
Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом" - РИА Новости, 13.02.2024
Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом"
Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил во вторник... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T20:21
2024-02-13T20:21
экономика
молдавия
газпром
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил во вторник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. В январе директор "Молдовагаза" заявлял, что "Газпром" с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что власти республики готовы закупать газ у "Газпрома", если российский концерн предложит лучшую цену. "Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика - необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости с ценой, предоставленной "Газпромом". Благодаря этой разнице экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что данный контракт был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО "Молдовагаз". "Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент", - отметил он. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, кишинев, румыния
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Кишинев, Румыния
Молдавия сэкономила 553 миллиона долларов благодаря контракту с "Газпромом"

"Молдовагаз": Молдавия сэкономила $553 млн благодаря покупке газа у "Газпрома"

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Молдавия в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года сэкономила 553 миллиона долларов благодаря покупке природного газа у "Газпрома", заявил во вторник глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В январе директор "Молдовагаза" заявлял, что "Газпром" с мая вновь может стать единственным поставщиком газа в республику, если предложит выгодную цену за топливо. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов отметил, что власти республики готовы закупать газ у "Газпрома", если российский концерн предложит лучшую цену.
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"Для всех интересующихся деталями подписания контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" в октябре 2021 года, в очередной раз, на цифрах, наглядно объясняю преимущества указанной сделки. Это не высшая математика - необходимо просто сравнить показатели биржевой стоимости с ценой, предоставленной "Газпромом". Благодаря этой разнице экономия за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года составила 553 миллиона долларов США", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что данный контракт был завизирован Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), прошел согласование Наблюдательного совета компании и был одобрен общим собранием акционеров АО "Молдовагаз". "Документальные подтверждения предприятие может представить в любой момент", - отметил он.
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С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдавия в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.
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