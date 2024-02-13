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Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 13.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:29 13.02.2024 (обновлено: 20:32 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html
Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"
Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 13.02.2024
Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"
Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:29
2024-02-13T20:32
донбасс
москва
азербайджан
юлия чичерина
александр ф. скляр
антон шагин
госдума рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия. "Известные поэты и музыканты впервые выступят между показами документальных лент II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Музыкально-поэтическая программа будет представлена во второй день фестиваля, 24 февраля, в Цифровом деловом пространстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальным музыкальным гостем церемонии открытия, которая состоится 23 февраля, станет певица Юлия Чичерина, которая с 2014 года выступает в Донбассе перед военнослужащими на передовой и в госпиталях. Кроме того, на сцене выступят актер театра и кино, поэт Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова "Прощение". "Мы не в первый раз выступаем на фестивале "RT.Док: Время героев", в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни", — приводятся слова Чичериной. Во второй день, 24 февраля, между показами документальных лент зрителей ждёт поэтическо-музыкальная программа. Так, выступление поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова предварит премьерный показ фильма "Свое женское дело" авторства депутата Госдумы Марии Бутиной. Перед встречей с Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном" стихотворения прочтут актриса, общественный деятель Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева. Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, который одним из первых рок-музыкантов приехал в 2014 году с выступлениями в Донбасс. Он также станет участником круглого стола "Как искусство вдохновляет на подвиги?". Музыкант выступит перед премьерным показом картины "Агитбригада" авторства генерального продюсера фестиваля "RT.Док: Время героев" Екатерины Яковлевой и режиссера Олега Некишева. "Наши ребята там, на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух", — приводятся слова Скляра. Впервые при поддержке Россотрудничества фестиваль одновременно пройдет на нескольких площадках по всему миру. Показы документальных лент состоятся в Русских домах в десяти странах: Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции, Южной Осетии. Отмечается, что на церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа "Зверобой", которая представит новую песню, написанную совместно с Анной Долгаревой специально для фестиваля "RT.Док: Время героев". РИА Новости входит в число генеральных информационных партнеров фестиваля.
https://ria.ru/20240129/festival-1924210673.html
https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html
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2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
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донбасс, москва, азербайджан, юлия чичерина, александр ф. скляр, антон шагин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Донбасс, Москва, Азербайджан, Юлия Чичерина, Александр Ф. Скляр, Антон Шагин, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Культура
Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"

На фестивале "RT.Док: Время героев" между показами выступят поэты и музыканты

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия.
"Известные поэты и музыканты впервые выступят между показами документальных лент II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Музыкально-поэтическая программа будет представлена во второй день фестиваля, 24 февраля, в Цифровом деловом пространстве", - говорится в сообщении.
Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев
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Отмечается, что специальным музыкальным гостем церемонии открытия, которая состоится 23 февраля, станет певица Юлия Чичерина, которая с 2014 года выступает в Донбассе перед военнослужащими на передовой и в госпиталях. Кроме того, на сцене выступят актер театра и кино, поэт Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова "Прощение".
«
"Мы не в первый раз выступаем на фестивале "RT.Док: Время героев", в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни", — приводятся слова Чичериной.
Во второй день, 24 февраля, между показами документальных лент зрителей ждёт поэтическо-музыкальная программа.
Так, выступление поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова предварит премьерный показ фильма "Свое женское дело" авторства депутата Госдумы Марии Бутиной. Перед встречей с Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном" стихотворения прочтут актриса, общественный деятель Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева. Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, который одним из первых рок-музыкантов приехал в 2014 году с выступлениями в Донбасс. Он также станет участником круглого стола "Как искусство вдохновляет на подвиги?". Музыкант выступит перед премьерным показом картины "Агитбригада" авторства генерального продюсера фестиваля "RT.Док: Время героев" Екатерины Яковлевой и режиссера Олега Некишева.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино
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«
"Наши ребята там, на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух", — приводятся слова Скляра.
Впервые при поддержке Россотрудничества фестиваль одновременно пройдет на нескольких площадках по всему миру. Показы документальных лент состоятся в Русских домах в десяти странах: Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции, Южной Осетии.
Отмечается, что на церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа "Зверобой", которая представит новую песню, написанную совместно с Анной Долгаревой специально для фестиваля "RT.Док: Время героев".
РИА Новости входит в число генеральных информационных партнеров фестиваля.
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КультураДонбассМоскваАзербайджанЮлия ЧичеринаАлександр Ф. СклярАнтон ШагинГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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