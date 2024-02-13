https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html

Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"

Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 13.02.2024

Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"

Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:29

2024-02-13T17:29

2024-02-13T20:32

донбасс

москва

азербайджан

юлия чичерина

александр ф. скляр

антон шагин

госдума рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия. "Известные поэты и музыканты впервые выступят между показами документальных лент II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Музыкально-поэтическая программа будет представлена во второй день фестиваля, 24 февраля, в Цифровом деловом пространстве", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальным музыкальным гостем церемонии открытия, которая состоится 23 февраля, станет певица Юлия Чичерина, которая с 2014 года выступает в Донбассе перед военнослужащими на передовой и в госпиталях. Кроме того, на сцене выступят актер театра и кино, поэт Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова "Прощение". "Мы не в первый раз выступаем на фестивале "RT.Док: Время героев", в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни", — приводятся слова Чичериной. Во второй день, 24 февраля, между показами документальных лент зрителей ждёт поэтическо-музыкальная программа. Так, выступление поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова предварит премьерный показ фильма "Свое женское дело" авторства депутата Госдумы Марии Бутиной. Перед встречей с Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном" стихотворения прочтут актриса, общественный деятель Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева. Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, который одним из первых рок-музыкантов приехал в 2014 году с выступлениями в Донбасс. Он также станет участником круглого стола "Как искусство вдохновляет на подвиги?". Музыкант выступит перед премьерным показом картины "Агитбригада" авторства генерального продюсера фестиваля "RT.Док: Время героев" Екатерины Яковлевой и режиссера Олега Некишева. "Наши ребята там, на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух", — приводятся слова Скляра. Впервые при поддержке Россотрудничества фестиваль одновременно пройдет на нескольких площадках по всему миру. Показы документальных лент состоятся в Русских домах в десяти странах: Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции, Южной Осетии. Отмечается, что на церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа "Зверобой", которая представит новую песню, написанную совместно с Анной Долгаревой специально для фестиваля "RT.Док: Время героев". РИА Новости входит в число генеральных информационных партнеров фестиваля.

https://ria.ru/20240129/festival-1924210673.html

https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html

https://ria.ru/20230727/filmy-1886743000.html

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Наталья Макарова

донбасс, москва, азербайджан, юлия чичерина, александр ф. скляр, антон шагин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)