Поэты и музыканты впервые выступят на фестивале "RT.Док: Время героев"
На фестивале "RT.Док: Время героев" между показами выступят поэты и музыканты
© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поэты и музыканты выступят в рамках II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", сообщили журналистам организаторы мероприятия.
"Известные поэты и музыканты впервые выступят между показами документальных лент II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Музыкально-поэтическая программа будет представлена во второй день фестиваля, 24 февраля, в Цифровом деловом пространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специальным музыкальным гостем церемонии открытия, которая состоится 23 февраля, станет певица Юлия Чичерина, которая с 2014 года выступает в Донбассе перед военнослужащими на передовой и в госпиталях. Кроме того, на сцене выступят актер театра и кино, поэт Антон Шагин и поэт Александр Антипов. Также будет представлено новое произведение композитора-неоклассика Игоря Скворцова "Прощение".
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"Мы не в первый раз выступаем на фестивале "RT.Док: Время героев", в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни", — приводятся слова Чичериной.
Во второй день, 24 февраля, между показами документальных лент зрителей ждёт поэтическо-музыкальная программа.
Так, выступление поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова предварит премьерный показ фильма "Свое женское дело" авторства депутата Госдумы Марии Бутиной. Перед встречей с Владимиром Соловьевым "Россия сегодня — беседа о главном" стихотворения прочтут актриса, общественный деятель Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева. Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр, который одним из первых рок-музыкантов приехал в 2014 году с выступлениями в Донбасс. Он также станет участником круглого стола "Как искусство вдохновляет на подвиги?". Музыкант выступит перед премьерным показом картины "Агитбригада" авторства генерального продюсера фестиваля "RT.Док: Время героев" Екатерины Яковлевой и режиссера Олега Некишева.
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"Наши ребята там, на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух", — приводятся слова Скляра.
Впервые при поддержке Россотрудничества фестиваль одновременно пройдет на нескольких площадках по всему миру. Показы документальных лент состоятся в Русских домах в десяти странах: Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции, Южной Осетии.
Отмечается, что на церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа "Зверобой", которая представит новую песню, написанную совместно с Анной Долгаревой специально для фестиваля "RT.Док: Время героев".
РИА Новости входит в число генеральных информационных партнеров фестиваля.