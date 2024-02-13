https://ria.ru/20240213/fermery-1927173857.html
Молдавские фермеры пригрозили перекрыть путь к КПП в Леушенах
Молдавские фермеры пригрозили перекрыть путь к КПП в Леушенах - РИА Новости, 13.02.2024
Молдавские фермеры пригрозили перекрыть путь к КПП в Леушенах
Молдавские фермеры пригрозили 14 февраля с 9 утра блокировать в Леушенах пункт пропуска через границу с Румынией в обоих направлениях в случае, если не будет... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T19:26
2024-02-13T19:26
2024-02-13T19:26
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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Молдавские фермеры пригрозили 14 февраля с 9 утра блокировать в Леушенах пункт пропуска через границу с Румынией в обоих направлениях в случае, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем аграрной отрасли. Молдавские фермеры в понедельник на время перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню, расположенную на границе с Румынией, с требованием к властям республики обратить внимание на их проблемы и выйти на диалог. Во вторник они продолжили протест, снова перекрыв подъездную дорогу к этой таможне. Позже погранполиция Молдавии сообщила, что подъезд к КПП Леушены-Албица разблокирован, и движение транспортных средств возобновилось в штатном режиме. "Если до завтра не будут установлены встречи в формате: правительство, парламент, администрация президента, то начиная с 9.00 доступ к таможне Леушены будет заблокирован в обе стороны движения. Других решений у нас нет", - заявил журналистам фермер Сергей Стефанко, попросив распространить это сообщение для всех, чтобы водители могли сориентироваться и направиться в другие таможенные пункты. Стефанко добавил, что просит водителей, затронутых протестом, войти в положение фермеров. Он подчеркнул, что все аграрии хотят и дальше жить в Молдавии со своими семьями, чтобы их дети и внуки не уезжали навсегда из страны. "Мне очень больно, когда я гляжу как к теще из Италии приезжают племянники, и она не может обменяться с ними и парой слов. На кой черт мы тогда живем в этой стране? Или все уедем и выключим за собой свет?", - отметил он. Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег. Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.
https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html
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в мире, молдавия, румыния, украина
В мире, Молдавия, Румыния, Украина
Молдавские фермеры пригрозили перекрыть путь к КПП в Леушенах
Молдавские фермеры пригрозили блокировать в Леушенах пункт пропуска
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Молдавские фермеры пригрозили 14 февраля с 9 утра блокировать в Леушенах пункт пропуска через границу с Румынией в обоих направлениях в случае, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем аграрной отрасли.
Молдавские фермеры в понедельник на время перекрыли Леушенскую трассу и заблокировали таможню, расположенную на границе с Румынией, с требованием к властям республики обратить внимание на их проблемы и выйти на диалог. Во вторник они продолжили протест, снова перекрыв подъездную дорогу к этой таможне. Позже погранполиция Молдавии сообщила, что подъезд к КПП Леушены-Албица разблокирован, и движение транспортных средств возобновилось в штатном режиме.
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"Если до завтра не будут установлены встречи в формате: правительство, парламент, администрация президента, то начиная с 9.00 доступ к таможне Леушены будет заблокирован в обе стороны движения. Других решений у нас нет", - заявил журналистам фермер Сергей Стефанко, попросив распространить это сообщение для всех, чтобы водители могли сориентироваться и направиться в другие таможенные пункты.
Стефанко добавил, что просит водителей, затронутых протестом, войти в положение фермеров. Он подчеркнул, что все аграрии хотят и дальше жить в Молдавии со своими семьями, чтобы их дети и внуки не уезжали навсегда из страны. "Мне очень больно, когда я гляжу как к теще из Италии приезжают племянники, и она не может обменяться с ними и парой слов. На кой черт мы тогда живем в этой стране? Или все уедем и выключим за собой свет?", - отметил он.
Протесты фермеров в Молдавии начались в южных районах 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии в других районах. В субботу более 30 тракторов заблокировали дорогу у погранпоста Леушены на румынской границе. В понедельник протесты продолжились в нескольких районах республики, а ассоциация "Сила фермеров" выпустила сообщение о том, что фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями.
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Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре и оставались там до середины декабря. Аграрии требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотят получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Они настаивают, что их требования должны быть исполнены до конца марта.
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