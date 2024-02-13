https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html

Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной

Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной - РИА Новости, 13.02.2024

Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной

Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:46

2024-02-13T17:46

2024-02-13T18:21

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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". "На 20 февраля, в рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной", — указано в материале. В профсоюзе пояснили, что 20 февраля заблокируют не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным станциям и морским портам. Организаторы отметили, что проблема рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей промышленности в стране связана с неконтролируемым притоком товаров с Украины, которые ввозятся из-за открытия границы ЕС с этой страной.Они добавили, что основываются на "собранных материалах и данных с мест", назвав свой вывод однозначным. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html

https://ria.ru/20240212/fermery-1926830547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, евросоюз, солидарность, всемирная торговая организация (вто)