https://ria.ru/20240213/fermery-1927147037.html
Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной
Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной - РИА Новости, 13.02.2024
Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной
Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:46
2024-02-13T17:46
2024-02-13T18:21
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ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". "На 20 февраля, в рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной", — указано в материале. В профсоюзе пояснили, что 20 февраля заблокируют не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным станциям и морским портам. Организаторы отметили, что проблема рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей промышленности в стране связана с неконтролируемым притоком товаров с Украины, которые ввозятся из-за открытия границы ЕС с этой страной.Они добавили, что основываются на "собранных материалах и данных с мест", назвав свой вывод однозначным. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, евросоюз, солидарность, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Солидарность, Всемирная торговая организация (ВТО)
Польские фермеры 20 февраля заблокируют границу с Украиной
Польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной
ВАРШАВА, 13 фев — РИА Новости. Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщил профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".
«
"На 20 февраля, в рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши
с Украиной", — указано в материале.
В профсоюзе пояснили, что 20 февраля заблокируют не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным станциям и морским портам.
Организаторы отметили, что проблема рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей промышленности в стране связана с неконтролируемым притоком товаров с Украины, которые ввозятся из-за открытия границы ЕС
с этой страной.
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Они добавили, что основываются на "собранных материалах и данных с мест", назвав свой вывод однозначным.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении зерна из постсоветской республики. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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