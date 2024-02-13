https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html

Болгарские фермеры устроили протесты, разлив молоко перед парламентом

Болгарские фермеры устроили протесты, разлив молоко перед парламентом - РИА Новости, 13.02.2024

Болгарские фермеры устроили протесты, разлив молоко перед парламентом

Болгарские фермеры вышли на протест в столице страны Софии, разлив молоко перед зданием парламента, они требуют отставки министра сельского хозяйства Болгарии... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:19

2024-02-13T16:19

2024-02-13T16:31

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Болгарские фермеры вышли на протест в столице страны Софии, разлив молоко перед зданием парламента, они требуют отставки министра сельского хозяйства Болгарии Кирила Вытева, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) Ранее агентство передавало со ссылкой на премьера Болгарии Николая Денкова, что власти страны подписали соглашение с рядом организаций аграриев, которые ранее устроили протесты. "Протестующие фермеры во вторник достигли центра Софии. Они вышли на митинг на площади между администрацией президента, штаб-квартирой правительства и зданием парламента, требуя отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева", - сообщает агентство. По данным БТА, присутствие полиции в центре города было усилено с раннего утра после предупреждения протестующих о готовности к "немирным действиям". Отмечается, что протестующие вылили молоко прямо перед зданием парламента. Согласно БТА, протестующие также перекрыли дороги между городами Варна и Бургас, а также городами Кюстендил и Дупница. "Четырех протестующих допустили в здание правительства, чтобы представить свои требования", - добавляет агентство. Как передает агентство со ссылкой на главу Ассоциации сельхозпроизводителей Болгарии Венцислава Варбаева, протестующие хотят отставки только министра сельского хозяйства, а не премьера, так как министр сельского хозяйства "разделил фермеров на "своих" и чужих". Агентство также отмечает, что несколько фермерских ассоциаций в различных секторах предупредили о возможных совместных действиях с протестующими греческими фермерами. Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление Денкова сообщало, что фермеры достигли соглашения с властями и заявили о прекращении протестов. В прошлый вторник БНТ сообщало, что фермеры в Болгарии проводят акции протеста с требованием прекращения импорта украинского зерна, более грамотного управления аграрным сектором и выделения в отрасль дополнительных средств. Одной из заметных акций аграриев стало блокирование Дунайского моста в районе города Русе. Фермеры вылили на развязку рядом с мостом полторы тонны молока.

https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html

https://ria.ru/20240212/fermery-1926830547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, болгария, софия (город), варна