https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html

Французские фермеры назвали условие возобновления протестов

Французские фермеры назвали условие возобновления протестов - РИА Новости, 13.02.2024

Французские фермеры назвали условие возобновления протестов

Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке, заявил глава профсоюза фермеров... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:40

2024-02-13T11:45

в мире

франция

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке, заявил глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1. "Мы хотим дополнительных мер… Если в течение десяти дней мы не увидим перемен, мы готовы возобновить забастовки", - заявил Руссо. Руссо отметил, что с момента объявления правительством об изменениях в сельскохозяйственной сфере было сделано мало для их реализации, чем не довольны фермеры. В некоторых департаментах страны, по словам Руссо, фермеры уже вернулись к забастовкам. Отмечается, что Руссо дал комментарий TF1 за несколько часов до встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240212/protest-1926875573.html

https://ria.ru/20240211/fermery-1926690520.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция