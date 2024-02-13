https://ria.ru/20240213/fermery-1927025119.html
Французские фермеры назвали условие возобновления протестов
Французские фермеры назвали условие возобновления протестов - РИА Новости, 13.02.2024
Французские фермеры назвали условие возобновления протестов
Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке, заявил глава профсоюза фермеров... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:40
2024-02-13T11:40
2024-02-13T11:45
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке, заявил глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1. "Мы хотим дополнительных мер… Если в течение десяти дней мы не увидим перемен, мы готовы возобновить забастовки", - заявил Руссо. Руссо отметил, что с момента объявления правительством об изменениях в сельскохозяйственной сфере было сделано мало для их реализации, чем не довольны фермеры. В некоторых департаментах страны, по словам Руссо, фермеры уже вернулись к забастовкам. Отмечается, что Руссо дал комментарий TF1 за несколько часов до встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240212/protest-1926875573.html
https://ria.ru/20240211/fermery-1926690520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Французские фермеры назвали условие возобновления протестов
Французские фермеры заявили, что возобновят протесты без новых мер поддержки
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке, заявил глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире телеканала TF1
.
"Мы хотим дополнительных мер… Если в течение десяти дней мы не увидим перемен, мы готовы возобновить забастовки", - заявил Руссо.
Руссо отметил, что с момента объявления правительством об изменениях в сельскохозяйственной сфере было сделано мало для их реализации, чем не довольны фермеры.
В некоторых департаментах страны, по словам Руссо, фермеры уже вернулись к забастовкам.
В Нидерландах фермеры выехали на тракторах на акцию протеста
Отмечается, что Руссо дал комментарий TF1 за несколько часов до встречи с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем
.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ