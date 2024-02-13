https://ria.ru/20240213/fallos-1927141263.html

СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае

СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае - РИА Новости, 13.02.2024

СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:26

2024-02-13T17:26

2024-02-13T17:26

происшествия

алтайский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале федерального ведомства. Как ранее сообщалось со ссылкой на краевой главк МВД РФ, в интернете гуляет фото снежной скульптуры фаллоса на фоне мемориала славы, сделанное в селе Староалейское Третьяковского района. Полицейские нашли подростков, которые создали это творение. "Скульпторам" оказалось 14 и 16 лет, с ними провели беседу, а родителей оштрафовали. Однако после этого дело передали в СК РФ. И речь идёт уже не о детский шалости, а об осквернении мемориального комплекса. "Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)