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СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае - РИА Новости, 13.02.2024
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17:26 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/fallos-1927141263.html
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае - РИА Новости, 13.02.2024
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:26
2024-02-13T17:26
происшествия
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале федерального ведомства. Как ранее сообщалось со ссылкой на краевой главк МВД РФ, в интернете гуляет фото снежной скульптуры фаллоса на фоне мемориала славы, сделанное в селе Староалейское Третьяковского района. Полицейские нашли подростков, которые создали это творение. "Скульпторам" оказалось 14 и 16 лет, с ними провели беседу, а родителей оштрафовали. Однако после этого дело передали в СК РФ. И речь идёт уже не о детский шалости, а об осквернении мемориального комплекса. "Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html
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происшествия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае

СК проведет проверку после ЧП со снежным фаллосом у мемориала славы на Алтае

CC BY-SA 4.0 / Kidus22 / Староалейское. Мемориальный комплекс (cropped)Мемориальный комплекс в селе Староалейское
Мемориальный комплекс в селе Староалейское - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Kidus22 / Староалейское. Мемориальный комплекс (cropped)
Мемориальный комплекс в селе Староалейское. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале федерального ведомства.
Как ранее сообщалось со ссылкой на краевой главк МВД РФ, в интернете гуляет фото снежной скульптуры фаллоса на фоне мемориала славы, сделанное в селе Староалейское Третьяковского района. Полицейские нашли подростков, которые создали это творение.
"Скульпторам" оказалось 14 и 16 лет, с ними провели беседу, а родителей оштрафовали. Однако после этого дело передали в СК РФ. И речь идёт уже не о детский шалости, а об осквернении мемориального комплекса.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
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ПроисшествияАлтайский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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