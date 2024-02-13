https://ria.ru/20240213/fallos-1927141263.html
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае - РИА Новости, 13.02.2024
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:26
2024-02-13T17:26
2024-02-13T17:26
происшествия
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927140765_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8bc9a8e6778e54e4522833a32e23fb29.jpg
БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале федерального ведомства. Как ранее сообщалось со ссылкой на краевой главк МВД РФ, в интернете гуляет фото снежной скульптуры фаллоса на фоне мемориала славы, сделанное в селе Староалейское Третьяковского района. Полицейские нашли подростков, которые создали это творение. "Скульпторам" оказалось 14 и 16 лет, с ними провели беседу, а родителей оштрафовали. Однако после этого дело передали в СК РФ. И речь идёт уже не о детский шалости, а об осквернении мемориального комплекса. "Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку после инцидента со снежным фаллосом на Алтае
СК проведет проверку после ЧП со снежным фаллосом у мемориала славы на Алтае
БАРНАУЛ, 13 фев - РИА Новости.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом со снежным фаллосом, который слепили подростки у мемориала славы в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале
федерального ведомства.
Как ранее сообщалось со ссылкой на краевой главк МВД РФ, в интернете гуляет фото снежной скульптуры фаллоса на фоне мемориала славы, сделанное в селе Староалейское Третьяковского района. Полицейские нашли подростков, которые создали это творение.
"Скульпторам" оказалось 14 и 16 лет, с ними провели беседу, а родителей оштрафовали. Однако после этого дело передали в СК РФ. И речь идёт уже не о детский шалости, а об осквернении мемориального комплекса.
"Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Алтайскому краю Игорю Владимировичу Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате", - говорится в релизе.
В Волгограде арестовали девушку, осквернившую скульптуру "Родина-мать"