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Европа отдала управление миром США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
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14:54 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/evropa-1927092649.html
Европа отдала управление миром США, пишут СМИ
Европа отдала управление миром США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2024
Европа отдала управление миром США, пишут СМИ
Страны Европы отказались выполнять какую-либо "геостратегическую роль", отдав управление геополитикой США, заявляет испанская газета Mundo. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:54
2024-02-13T14:54
европа
сша
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Страны Европы отказались выполнять какую-либо "геостратегическую роль", отдав управление геополитикой США, заявляет испанская газета Mundo. Газета отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о недостаточных взносах на оборону стран НАТО, отчасти прав, так как страны Европы не "платят за свою безопасность", будучи избалованными Pax Americana (американским миром). "Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге", - отмечает газета. Издание Mundo подчеркивает. что Европа играет с идеей "континента прав", инвестируя больше средств на решение социальных проблем по сравнению с США. Отмечается, что, тем не менее, Европа создала вокруг себя "жестокий мир" на фоне проблем с миграцией, а также военных конфликтов, например, в секторе Газа. "Без американского зонтика, если бы когда-нибудь пришло время, нам пришлось бы принять решение: быть более жестокими, чем те, кто хочет причинить нам вред, или бороться за права. Как Европа, мы в конечном итоге стоим перед ...выбором: продолжать отрицать права других и подавлять тех, кто восстает, или признать их и делиться ресурсами и знаниями", - добавляет Mundo. Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
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европа, сша, евросоюз, нато, дональд трамп
Европа, США, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп
Европа отдала управление миром США, пишут СМИ

Mundo: Европа отказалась от какой-либо роли в геополитике, отдав управление США

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Страны Европы отказались выполнять какую-либо "геостратегическую роль", отдав управление геополитикой США, заявляет испанская газета Mundo.
Газета отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о недостаточных взносах на оборону стран НАТО, отчасти прав, так как страны Европы не "платят за свою безопасность", будучи избалованными Pax Americana (американским миром).
"Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге", - отмечает газета.
Издание Mundo подчеркивает. что Европа играет с идеей "континента прав", инвестируя больше средств на решение социальных проблем по сравнению с США. Отмечается, что, тем не менее, Европа создала вокруг себя "жестокий мир" на фоне проблем с миграцией, а также военных конфликтов, например, в секторе Газа.
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"Без американского зонтика, если бы когда-нибудь пришло время, нам пришлось бы принять решение: быть более жестокими, чем те, кто хочет причинить нам вред, или бороться за права. Как Европа, мы в конечном итоге стоим перед ...выбором: продолжать отрицать права других и подавлять тех, кто восстает, или признать их и делиться ресурсами и знаниями", - добавляет Mundo.
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
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