https://ria.ru/20240213/etnotsid-1927049277.html

Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине

Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине - РИА Новости, 13.02.2024

Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине

Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T12:56

2024-02-13T12:56

2024-02-13T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина при Зеленском окончательно ввела в государственную политику русофобию, запустив фактически этноцид. На Украине не только запрещен русский язык в государственных учреждениях, в образовании и практически в быту, но запрещены и сжигаются русские книги, сносятся памятники русским поэтам и писателям, советским солдатам, освобождавшим Украину от нацизма", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим". Он отметил, что русскоязычное население на Украине "было поражено в правах, объявлялось второсортным". "Под эту политику шло наступление на российский бизнес, инвестиции, имущество. Сегодня оно по нацистской схеме просто изымается без всяких на то оснований, как это было с евреями в Третьем Рейхе", - отметил Медведчук. Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр