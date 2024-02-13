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Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/etnotsid-1927049277.html
Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине
Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине - РИА Новости, 13.02.2024
Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине
Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T12:56
2024-02-13T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украина при Зеленском окончательно ввела в государственную политику русофобию, запустив фактически этноцид. На Украине не только запрещен русский язык в государственных учреждениях, в образовании и практически в быту, но запрещены и сжигаются русские книги, сносятся памятники русским поэтам и писателям, советским солдатам, освобождавшим Украину от нацизма", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим". Он отметил, что русскоязычное население на Украине "было поражено в правах, объявлялось второсортным". "Под эту политику шло наступление на российский бизнес, инвестиции, имущество. Сегодня оно по нацистской схеме просто изымается без всяких на то оснований, как это было с евреями в Третьем Рейхе", - отметил Медведчук. Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине

Медведчук: Зеленский окончательно ввел русофобию в госполитику Украины

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина при Зеленском окончательно ввела в государственную политику русофобию, запустив фактически этноцид. На Украине не только запрещен русский язык в государственных учреждениях, в образовании и практически в быту, но запрещены и сжигаются русские книги, сносятся памятники русским поэтам и писателям, советским солдатам, освобождавшим Украину от нацизма", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим".
Он отметил, что русскоязычное население на Украине "было поражено в правах, объявлялось второсортным". "Под эту политику шло наступление на российский бизнес, инвестиции, имущество. Сегодня оно по нацистской схеме просто изымается без всяких на то оснований, как это было с евреями в Третьем Рейхе", - отметил Медведчук.
Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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