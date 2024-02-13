Медведчук заявил, что Зеленский запустил этноцид на Украине
Медведчук: Зеленский окончательно ввел русофобию в госполитику Украины
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский окончательно ввел в государственную политику Украины русофобию, фактически запустив этноцид, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украина при Зеленском окончательно ввела в государственную политику русофобию, запустив фактически этноцид. На Украине не только запрещен русский язык в государственных учреждениях, в образовании и практически в быту, но запрещены и сжигаются русские книги, сносятся памятники русским поэтам и писателям, советским солдатам, освобождавшим Украину от нацизма", - сказал Медведчук в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте "Смотрим".
Он отметил, что русскоязычное население на Украине "было поражено в правах, объявлялось второсортным". "Под эту политику шло наступление на российский бизнес, инвестиции, имущество. Сегодня оно по нацистской схеме просто изымается без всяких на то оснований, как это было с евреями в Третьем Рейхе", - отметил Медведчук.
Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.