https://ria.ru/20240213/estoniya-1927204527.html

Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией

Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией - РИА Новости, 13.02.2024

Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией

Россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает Telegram-канал RTVI. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T23:35

2024-02-13T23:35

2024-02-13T23:53

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает Telegram-канал RTVI. Уточняется, что такое же предупреждение разместили на сайте погранслужбы республики. В частности, в ведомстве заявили, что в последние недели Россия якобы "намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз".В погранслужбе предупредили россиян, что в случае закрытия КПП в Нарве им придется воспользоваться другим пунктом пересечения границы.В ноябре прошлого года стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". В свою очередь, министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак". Вскоре после этого эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой.

https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html

https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html

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эстония, евросоюз, россия, нарва, в мире, дмитрий песков, мария захарова