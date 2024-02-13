Рейтинг@Mail.ru
Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 13.02.2024 (обновлено: 23:53 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/estoniya-1927204527.html
Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией
Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией - РИА Новости, 13.02.2024
Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией
Россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает Telegram-канал RTVI. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T23:35
2024-02-13T23:53
эстония
евросоюз
россия
нарва
в мире
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f185c73f99afa71695383a2f61476232.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает Telegram-канал RTVI. Уточняется, что такое же предупреждение разместили на сайте погранслужбы республики. В частности, в ведомстве заявили, что в последние недели Россия якобы "намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз".В погранслужбе предупредили россиян, что в случае закрытия КПП в Нарве им придется воспользоваться другим пунктом пересечения границы.В ноябре прошлого года стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". В свою очередь, министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак". Вскоре после этого эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой.
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html
https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html
эстония
россия
нарва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/64/1561156405_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_e516f6a299d8d0e7d504a9bca4233f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, евросоюз, россия, нарва, в мире, дмитрий песков, мария захарова
Эстония, Евросоюз, Россия, Нарва, В мире, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Россиян стали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией

RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

© Фото : Vabariigi ValitsusПограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : Vabariigi Valitsus
Пограничный столб на эстонско-российской границе в Нарве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россиянам на КПП в Нарве начали раздавать листовки с информацией о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает Telegram-канал RTVI.
Уточняется, что такое же предупреждение разместили на сайте погранслужбы республики. В частности, в ведомстве заявили, что в последние недели Россия якобы "намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США
Вчера, 20:56
В погранслужбе предупредили россиян, что в случае закрытия КПП в Нарве им придется воспользоваться другим пунктом пересечения границы.
В ноябре прошлого года стало известно, что власти Эстонии начали устанавливать на КПП в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона". В свою очередь, министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил о готовности закрыть границу с Россией в случае "гибридных атак".
Вскоре после этого эстонские пограничники на КПП в Нарве начали оповещать жителей страны, направляющихся в Россию, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении домой.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии
Вчера, 16:17
 
ЭстонияЕвросоюзРоссияНарваВ миреДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала