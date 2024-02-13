https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html

В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии

В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии - РИА Новости, 13.02.2024

В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии

Объявление Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас направлено на подрыв безопасности страны, заявил во вторник глава эстонской парламентской... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:17

2024-02-13T16:17

2024-02-13T16:17

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кайя каллас

марко михкельсон

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Объявление Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас направлено на подрыв безопасности страны, заявил во вторник глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. По словам Михкельсона, Россия и раньше якобы вмешивалась во внутреннюю политику различных западных стран. "Мы должны, с одной стороны, спокойно отнестись к известиям об этих шагах, но и отдавать себе отчет в том, что объявление в розыск премьера Каллас - это хорошо спланированная акция против нас, направленная на подрыв нашей безопасности", - сказал Михкельсон, выступая на заседании парламента, посвященному внешней политике. Он также добавил, что крайне важно действовать совместно с союзниками, "чтобы не было бы никакой успешной враждебной деятельности в направлении Эстонии". Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.

https://ria.ru/20240213/kallas-1927096873.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, кайя каллас, марко михкельсон