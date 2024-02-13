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В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии - РИА Новости, 13.02.2024
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16:17 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html
В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии
В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии - РИА Новости, 13.02.2024
В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии
Объявление Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас направлено на подрыв безопасности страны, заявил во вторник глава эстонской парламентской... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:17
2024-02-13T16:17
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эстония
кайя каллас
марко михкельсон
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Объявление Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас направлено на подрыв безопасности страны, заявил во вторник глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. По словам Михкельсона, Россия и раньше якобы вмешивалась во внутреннюю политику различных западных стран. "Мы должны, с одной стороны, спокойно отнестись к известиям об этих шагах, но и отдавать себе отчет в том, что объявление в розыск премьера Каллас - это хорошо спланированная акция против нас, направленная на подрыв нашей безопасности", - сказал Михкельсон, выступая на заседании парламента, посвященному внешней политике. Он также добавил, что крайне важно действовать совместно с союзниками, "чтобы не было бы никакой успешной враждебной деятельности в направлении Эстонии". Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
https://ria.ru/20240213/kallas-1927096873.html
https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html
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в мире, россия, эстония, кайя каллас, марко михкельсон
В мире, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Марко Михкельсон
В Таллине заявили, что Россия пытается подорвать безопасность Эстонии

Депутат: Россия подрывает безопасность Эстонии, объявляя Каллас в розыск

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 фев - РИА Новости. Объявление Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас направлено на подрыв безопасности страны, заявил во вторник глава эстонской парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Как следует из базы МВД России, премьер-министр Эстонии Каллас была объявлена в розыск в РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение МВД, напомнив о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В ЕС знают об объявлении премьера Эстонии в розыск в России
Вчера, 15:07
По словам Михкельсона, Россия и раньше якобы вмешивалась во внутреннюю политику различных западных стран.
"Мы должны, с одной стороны, спокойно отнестись к известиям об этих шагах, но и отдавать себе отчет в том, что объявление в розыск премьера Каллас - это хорошо спланированная акция против нас, направленная на подрыв нашей безопасности", - сказал Михкельсон, выступая на заседании парламента, посвященному внешней политике. Он также добавил, что крайне важно действовать совместно с союзниками, "чтобы не было бы никакой успешной враждебной деятельности в направлении Эстонии".
Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Затем появились сообщения о планах по "перезахоронению" останков 38 военнослужащих Советской Армии и Флота.
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В миреРоссияЭстонияКайя КалласМарко Михкельсон
 
 
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