"Джермук" исключила использование уксусной кислоты в производстве воды
Компания "Джермук" заявила, что при выпуске минералки уксус не используется
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 фев - РИА Новости. Армянская компания "Джермук Групп", производитель минеральной воды "Джермук", исключила использование в своем производстве уксусной кислоты.
В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность.
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"При производстве минеральной природно-лечебно-столовой воды "Джермук" не используется уксусная кислота. Используются только такие вещества, безопасность которых соответствует требованиям международных стандартов и предназначены для использования в пищевой промышленности", - говорится в распространенном заявлении компании.
Там же отмечается, что количество этих веществ, их предполагаемые остатки в воде, а также состав природной минеральной воды "Джермук" не могут вызвать ожог, в том числе пищевода.
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"Производство бутилированной воды "Джермук" представляет собой непрерывный производственный процесс с полностью автоматизированным замкнутым циклом. А минимальное количество за один цикл – 1,2 тысячи бутылок. Если обнаружено какое-либо отклонение от стандартов, то это несоответствие должно быть во всех без исключения бутылках, разлитых в этот период", - говорится в заявлении.
В компании выразили уверенность, что компетентными органами будет проведено объективное расследование обстоятельств дела, в результате которого будет исключена связь между минеральной водой "Джермук" и печальным происшествием с жителем города Владикавказа.