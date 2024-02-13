https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом - РИА Новости, 13.02.2024

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом

Трое детей, которые попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:37

2024-02-13T10:37

2024-02-13T10:37

происшествия

псковская область

россия

псков

дмитрий иванов

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Трое детей, которые попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению. "Состояние остается тяжелым, но стабильным", – сказал собеседник агентства во вторник. По его словам, подростков пока не направили в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет Минздрава РФ. Предположительно, это может произойти в течение дня. Еще пять пострадавших в дорожной аварии детей остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Накануне ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов сообщал, что клиника вуза примет на лечение двух молодых людей и девушку, пострадавших в ДТП в Псковской области. По его словам, у них диагностированы черепно-мозговые травмы, порезы и другие травмы, характерные для пострадавших в дорожных авариях. Как сообщала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с десятиклассниками, которые направлялись на экскурсию в Псков. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По данным председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице находятся восемь детей. Трое из них - в реанимации, в том числе двое прооперированы.

https://ria.ru/20240213/pervoklassnik-1926998815.html

https://ria.ru/20240212/delo-1926928799.html

псковская область

россия

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, псковская область, россия, псков, дмитрий иванов, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)