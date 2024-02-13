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Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом - РИА Новости, 13.02.2024
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10:37 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/dtp-1927012970.html
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом - РИА Новости, 13.02.2024
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом
Трое детей, которые попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:37
2024-02-13T10:37
происшествия
псковская область
россия
псков
дмитрий иванов
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Трое детей, которые попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению. "Состояние остается тяжелым, но стабильным", – сказал собеседник агентства во вторник. По его словам, подростков пока не направили в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет Минздрава РФ. Предположительно, это может произойти в течение дня. Еще пять пострадавших в дорожной аварии детей остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Накануне ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов сообщал, что клиника вуза примет на лечение двух молодых людей и девушку, пострадавших в ДТП в Псковской области. По его словам, у них диагностированы черепно-мозговые травмы, порезы и другие травмы, характерные для пострадавших в дорожных авариях. Как сообщала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с десятиклассниками, которые направлялись на экскурсию в Псков. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По данным председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице находятся восемь детей. Трое из них - в реанимации, в том числе двое прооперированы.
https://ria.ru/20240213/pervoklassnik-1926998815.html
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псковская область
россия
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происшествия, псковская область, россия, псков, дмитрий иванов, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, Псков, Дмитрий Иванов, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП под Псковом

Дети, попавшие в реанимацию после ДТП под Псковом, остаются в тяжелом состоянии

© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Трое детей, которые попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению.
"Состояние остается тяжелым, но стабильным", – сказал собеседник агентства во вторник.
По его словам, подростков пока не направили в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет Минздрава РФ. Предположительно, это может произойти в течение дня.
Еще пять пострадавших в дорожной аварии детей остаются в больнице в состоянии средней тяжести.
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Накануне ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов сообщал, что клиника вуза примет на лечение двух молодых людей и девушку, пострадавших в ДТП в Псковской области. По его словам, у них диагностированы черепно-мозговые травмы, порезы и другие травмы, характерные для пострадавших в дорожных авариях.
Как сообщала областная прокуратура, в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с десятиклассниками, которые направлялись на экскурсию в Псков. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. По данным председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице находятся восемь детей. Трое из них - в реанимации, в том числе двое прооперированы.
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ПроисшествияПсковская областьРоссияПсковДмитрий ИвановИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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