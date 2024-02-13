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Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе - РИА Новости, 13.02.2024
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03:37 13.02.2024 (обновлено: 03:42 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/drony-1926980467.html
Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе
Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе - РИА Новости, 13.02.2024
Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе
Российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T03:37
2024-02-13T03:42
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у российских разработчиков есть, заявил РИА Новости ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По словам специалиста, конфликт на Украине будет ускорять разработки в области ударных беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов. Будет производиться апробация новых качеств дронов-камикадзе в боевых условиях, так как "потолок возможностей, которые могут предложить барражирующие боеприпасы, еще не достигнут", считает он. В этой связи Федутинов выделил ряд сценариев, которые можно будет увидеть при применении таких беспилотников в рамках СВО уже в ближайшее время. "Один из сценариев состоит в том, что в боевых условиях, возможно уже в ближайшее время, ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе - "Ланцет", "Куб" и "Суперкам", то есть соответствующий задел у российской стороны есть", - отметил аналитик. Специалист уточнил, что сейчас в зоне СВО, даже несмотря на имеющуюся высокую концентрацию дронов на передовой, аппараты действуют чаще всего разрозненно, максимальное взаимодействие, которое пока наблюдалось - это беспилотник-разведчик/ретранслятор, работающий в паре с одним или несколькими барражирующими боеприпасами, например для гарантированного поражения "Ланцетами" позиций украинских ПВО. Среди других сценариев специалист назвал развитие у дронов-камикадзе систем машинного зрения, то есть оснащение бортовых систем БПЛА возможностями распознавать объекты для ударных операций вне контроля со стороны оператора. "Это облегчит работу оператора по обнаружению и опознаванию целей и обеспечит автономное самонаведение после захвата цели оператором. В перспективе, при совершенствовании системы распознавания целей, в том числе замаскированных, возможно и полностью автономное обнаружение и поражение целей барражирующими боеприпасами", - отметил он. Он добавил, что автоматическое применение ударных дронов за счет систем техзрения резко повысит защищенность БПЛА от систем РЭБ. "Также стоит ожидать распространения систем навигации по подстилающей поверхности, что снимет уязвимость, касающуюся многих современных систем БПЛА, от целенаправленного воздействия со стороны средств РЭБ, заглушающих сигналы спутниковых навигационных систем", - добавил Федутинов.
https://ria.ru/20240212/bpla-1926831853.html
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безопасность, технологии, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия
Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе

Аналитик: в зоне СВО могут начать применять автоматизированные группы дронов

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у российских разработчиков есть, заявил РИА Новости ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
По словам специалиста, конфликт на Украине будет ускорять разработки в области ударных беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов. Будет производиться апробация новых качеств дронов-камикадзе в боевых условиях, так как "потолок возможностей, которые могут предложить барражирующие боеприпасы, еще не достигнут", считает он.
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В этой связи Федутинов выделил ряд сценариев, которые можно будет увидеть при применении таких беспилотников в рамках СВО уже в ближайшее время.
"Один из сценариев состоит в том, что в боевых условиях, возможно уже в ближайшее время, ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе - "Ланцет", "Куб" и "Суперкам", то есть соответствующий задел у российской стороны есть", - отметил аналитик.
Специалист уточнил, что сейчас в зоне СВО, даже несмотря на имеющуюся высокую концентрацию дронов на передовой, аппараты действуют чаще всего разрозненно, максимальное взаимодействие, которое пока наблюдалось - это беспилотник-разведчик/ретранслятор, работающий в паре с одним или несколькими барражирующими боеприпасами, например для гарантированного поражения "Ланцетами" позиций украинских ПВО.
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Среди других сценариев специалист назвал развитие у дронов-камикадзе систем машинного зрения, то есть оснащение бортовых систем БПЛА возможностями распознавать объекты для ударных операций вне контроля со стороны оператора.
"Это облегчит работу оператора по обнаружению и опознаванию целей и обеспечит автономное самонаведение после захвата цели оператором. В перспективе, при совершенствовании системы распознавания целей, в том числе замаскированных, возможно и полностью автономное обнаружение и поражение целей барражирующими боеприпасами", - отметил он.
Он добавил, что автоматическое применение ударных дронов за счет систем техзрения резко повысит защищенность БПЛА от систем РЭБ.
"Также стоит ожидать распространения систем навигации по подстилающей поверхности, что снимет уязвимость, касающуюся многих современных систем БПЛА, от целенаправленного воздействия со стороны средств РЭБ, заглушающих сигналы спутниковых навигационных систем", - добавил Федутинов.
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