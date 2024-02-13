https://ria.ru/20240213/drony-1926980467.html

Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе

Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе - РИА Новости, 13.02.2024

Аналитик рассказал о разработке автоматизированных групп дронов-камикадзе

Российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T03:37

2024-02-13T03:37

2024-02-13T03:42

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом, такой задел у российских разработчиков есть, заявил РИА Новости ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По словам специалиста, конфликт на Украине будет ускорять разработки в области ударных беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов. Будет производиться апробация новых качеств дронов-камикадзе в боевых условиях, так как "потолок возможностей, которые могут предложить барражирующие боеприпасы, еще не достигнут", считает он. В этой связи Федутинов выделил ряд сценариев, которые можно будет увидеть при применении таких беспилотников в рамках СВО уже в ближайшее время. "Один из сценариев состоит в том, что в боевых условиях, возможно уже в ближайшее время, ожидается применение групп барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом. И первенство здесь, вероятнее всего, будет принадлежать нашим разработчикам. Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе - "Ланцет", "Куб" и "Суперкам", то есть соответствующий задел у российской стороны есть", - отметил аналитик. Специалист уточнил, что сейчас в зоне СВО, даже несмотря на имеющуюся высокую концентрацию дронов на передовой, аппараты действуют чаще всего разрозненно, максимальное взаимодействие, которое пока наблюдалось - это беспилотник-разведчик/ретранслятор, работающий в паре с одним или несколькими барражирующими боеприпасами, например для гарантированного поражения "Ланцетами" позиций украинских ПВО. Среди других сценариев специалист назвал развитие у дронов-камикадзе систем машинного зрения, то есть оснащение бортовых систем БПЛА возможностями распознавать объекты для ударных операций вне контроля со стороны оператора. "Это облегчит работу оператора по обнаружению и опознаванию целей и обеспечит автономное самонаведение после захвата цели оператором. В перспективе, при совершенствовании системы распознавания целей, в том числе замаскированных, возможно и полностью автономное обнаружение и поражение целей барражирующими боеприпасами", - отметил он. Он добавил, что автоматическое применение ударных дронов за счет систем техзрения резко повысит защищенность БПЛА от систем РЭБ. "Также стоит ожидать распространения систем навигации по подстилающей поверхности, что снимет уязвимость, касающуюся многих современных систем БПЛА, от целенаправленного воздействия со стороны средств РЭБ, заглушающих сигналы спутниковых навигационных систем", - добавил Федутинов.

https://ria.ru/20240212/bpla-1926831853.html

https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html

https://ria.ru/20240130/dron-konvertoplan-1924260685.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, украина, россия