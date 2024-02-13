https://ria.ru/20240213/draka-1927082635.html
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе
Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:30
2024-02-13T14:30
2024-02-13T14:30
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, что перед подъездом жилого дома дерутся и кричат порядка 20 мужчин. В пресс-службе башкирской полиции, комментируя РИА Новости инцидент, сообщили, что участники конфликта состоят в родственных отношениях. "Конфликт произошел на бытовой почве, пострадавших не имеется. На данный момент все обстоятельства конфликта выясняются, на месте работают сотрудники полиции", - пояснили в ведомстве.
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уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки родственников в уфимском дворе
УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, что перед подъездом жилого дома дерутся и кричат порядка 20 мужчин.
В пресс-службе башкирской полиции, комментируя РИА Новости инцидент, сообщили, что участники конфликта состоят в родственных отношениях.
"Конфликт произошел на бытовой почве, пострадавших не имеется. На данный момент все обстоятельства конфликта выясняются, на месте работают сотрудники полиции", - пояснили в ведомстве.
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