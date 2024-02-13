https://ria.ru/20240213/draka-1927082635.html

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе - РИА Новости, 13.02.2024

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе

Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:30

2024-02-13T14:30

2024-02-13T14:30

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, что перед подъездом жилого дома дерутся и кричат порядка 20 мужчин. В пресс-службе башкирской полиции, комментируя РИА Новости инцидент, сообщили, что участники конфликта состоят в родственных отношениях. "Конфликт произошел на бытовой почве, пострадавших не имеется. На данный момент все обстоятельства конфликта выясняются, на месте работают сотрудники полиции", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240209/draka-1926481958.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уфа, республика башкортостан