Рейтинг@Mail.ru
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе - РИА Новости, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/draka-1927082635.html
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе - РИА Новости, 13.02.2024
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе
Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T14:30
2024-02-13T14:30
происшествия
уфа
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, что перед подъездом жилого дома дерутся и кричат порядка 20 мужчин. В пресс-службе башкирской полиции, комментируя РИА Новости инцидент, сообщили, что участники конфликта состоят в родственных отношениях. "Конфликт произошел на бытовой почве, пострадавших не имеется. На данный момент все обстоятельства конфликта выясняются, на месте работают сотрудники полиции", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240209/draka-1926481958.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в уфимском дворе

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки родственников в уфимском дворе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 фев – РИА Новости. Правоохранители разбираются в массовом конфликте между родственниками во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Telegram-канал Mash Batash ранее опубликовал видео инцидента, снятое очевидцем. На кадрах видно, что перед подъездом жилого дома дерутся и кричат порядка 20 мужчин.
В пресс-службе башкирской полиции, комментируя РИА Новости инцидент, сообщили, что участники конфликта состоят в родственных отношениях.
"Конфликт произошел на бытовой почве, пострадавших не имеется. На данный момент все обстоятельства конфликта выясняются, на месте работают сотрудники полиции", - пояснили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
На Ставрополье арестовали троих участников драки, где пострадал боец СВО
9 февраля, 18:08
 
ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала