https://ria.ru/20240213/donetsk-1926985850.html
Жительница Авдеевки пришла в Донецк через линию столкновения
Жительница Авдеевки пришла в Донецк через линию столкновения - РИА Новости, 13.02.2024
Жительница Авдеевки пришла в Донецк через линию столкновения
Жительница Авдеевки Валентина рассказала РИА Новости, как прошла через линию столкновения пешком, чтобы оказаться у родственников в Донецке. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T06:06
2024-02-13T06:06
2024-02-13T10:57
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ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Жительница Авдеевки Валентина рассказала РИА Новости, как прошла через линию столкновения пешком, чтобы оказаться у родственников в Донецке. По ее словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей, которые пытались выйти в Донецк со стороны освобожденной российскими военными территории в районе гостиницы "Царская охота" (часть улицы Ленина). По дороге ее отец погиб, а остальные решили остаться в укрытии. "Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. В былые времена, когда были проблемы с транспортом, для нас ходить пешком на авдеевский поворот было не таким редким явлением. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". <…> Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти. У меня не было других идей, я была на грани отчаяния. Я пошла в сторону горловской трассы, в сторону Донецка", – говорит Валентина. Она рассказала, как ей пришлось фактически пройти через линию боевого столкновения, а ее в какой-то момент преследовали два дрона. "Конечно, за десять лет войны эта дорога стала совершенно неузнаваема, поэтому если бы я не знала куда иду, я бы, наверное, заблудилась. Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого. Над моей головой постоянно держалось два беспилотника, которые надо мной висели. Отстали, только когда я дошла до поста русских военных. Может быть, поняли опасность, что их могут снять", – рассказывает женщина. Женщина сумела добраться до блокпоста ВС РФ, где ее отправили к командиру подразделения, накормили, а потом на машине отвезли в Донецк. По ее словам, дорога от ее квартиры в Авдеевке до места жительства родных в Донецке заняла около трех суток. "Это были уже третьи сутки, 18-е, 19-е, 20-е (января – ред.), когда я попала к родственникам, это уже был вечер. От того, что я выбралась, я была просто счастлива. Я до сих пор не могу поверить, какое чудо. Бог прикрыл меня, что я смогла пройти через все бои, которые рядом просто происходили, все взрывалось. И я вышла без царапины оттуда", – говорит Валентина. Она рассказала, что ее отец погиб из-за падения мины. "Мы шли с ним по дороге, упала мина за его спиной, он погиб. А мне опять же очень сильно повезло, что я от него была на расстоянии пару метров", – добавила она.
https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Общество, Донецкая Народная Республика, Россия
Жительница Авдеевки пришла в Донецк через линию столкновения
Жительница Авдеевки прошла через линию столкновения, чтобы оказаться в Донецке
ДОНЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Жительница Авдеевки Валентина рассказала РИА Новости, как прошла через линию столкновения пешком, чтобы оказаться у родственников в Донецке.
По ее словам, вместе с пожилым отцом она присоединилась к группе людей, которые пытались выйти в Донецк со стороны освобожденной российскими военными территории в районе гостиницы "Царская охота" (часть улицы Ленина). По дороге ее отец погиб, а остальные решили остаться в укрытии.
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"Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. В былые времена, когда были проблемы с транспортом, для нас ходить пешком на авдеевский поворот было не таким редким явлением. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". <…> Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти. У меня не было других идей, я была на грани отчаяния. Я пошла в сторону горловской трассы, в сторону Донецка", – говорит Валентина.
Она рассказала, как ей пришлось фактически пройти через линию боевого столкновения, а ее в какой-то момент преследовали два дрона.
"Конечно, за десять лет войны эта дорога стала совершенно неузнаваема, поэтому если бы я не знала куда иду, я бы, наверное, заблудилась. Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого. Над моей головой постоянно держалось два беспилотника, которые надо мной висели. Отстали, только когда я дошла до поста русских военных. Может быть, поняли опасность, что их могут снять", – рассказывает женщина.
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Женщина сумела добраться до блокпоста ВС РФ
, где ее отправили к командиру подразделения, накормили, а потом на машине отвезли в Донецк. По ее словам, дорога от ее квартиры в Авдеевке до места жительства родных в Донецке заняла около трех суток.
"Это были уже третьи сутки, 18-е, 19-е, 20-е (января – ред.), когда я попала к родственникам, это уже был вечер. От того, что я выбралась, я была просто счастлива. Я до сих пор не могу поверить, какое чудо. Бог прикрыл меня, что я смогла пройти через все бои, которые рядом просто происходили, все взрывалось. И я вышла без царапины оттуда", – говорит Валентина.
Она рассказала, что ее отец погиб из-за падения мины. "Мы шли с ним по дороге, упала мина за его спиной, он погиб. А мне опять же очень сильно повезло, что я от него была на расстоянии пару метров", – добавила она.
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