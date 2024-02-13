https://ria.ru/20240213/dobrovoltsy-1927090857.html

Путин дал поручения по предоставлению соцгарантий добровольцам

Путин дал поручения по предоставлению соцгарантий добровольцам - РИА Новости, 13.02.2024

Путин дал поручения по предоставлению соцгарантий добровольцам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об общем подходе к предоставлению соцгарантий участникам добровольческих формирований,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:54

2024-02-13T14:54

2024-02-13T14:54

владимир путин

правительство рф

россия

добровольцы

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об общем подходе к предоставлению соцгарантий участникам добровольческих формирований, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", - говорится в сообщении.Доклад необходимо предоставить до 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240116/svo-1921654579.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, правительство рф, россия, добровольцы