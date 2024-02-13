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Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/dnepropetrovsk-1927023217.html
Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий
Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий - РИА Новости, 13.02.2024
Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий
Мэр Днепропетровска Борис Филатов пожаловался в своем Telegram-канале, что в городе не хватает специалистов для ликвидации аварий, в частности, из-за отсутствия РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:27
2024-02-13T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
борис филатов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов пожаловался в своем Telegram-канале, что в городе не хватает специалистов для ликвидации аварий, в частности, из-за отсутствия отсрочки от мобилизации. Ранее во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. "Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке"… Все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Филатов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, днепропетровск, борис филатов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Борис Филатов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий

Мэр Филатов: в Днепропетровске не хватает специалистов для ликвидации аварий

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов пожаловался в своем Telegram-канале, что в городе не хватает специалистов для ликвидации аварий, в частности, из-за отсутствия отсрочки от мобилизации.
Ранее во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте.
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"Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке"… Все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Филатов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскБорис ФилатовВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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