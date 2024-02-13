https://ria.ru/20240213/dnepropetrovsk-1927023217.html

Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий

Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий - РИА Новости, 13.02.2024

Мэр Днепропетровска посетовал на нехватку людей для ликвидации аварий

Мэр Днепропетровска Борис Филатов пожаловался в своем Telegram-канале, что в городе не хватает специалистов для ликвидации аварий, в частности, из-за отсутствия РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:27

2024-02-13T11:27

2024-02-13T11:27

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

борис филатов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов пожаловался в своем Telegram-канале, что в городе не хватает специалистов для ликвидации аварий, в частности, из-за отсутствия отсрочки от мобилизации. Ранее во вторник глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что ночью в Днепропетровске после взрывов произошел пожар на энергетическом объекте. "Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на "ниточке"… Все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом, или без брони территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Филатов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240115/taksi-1921466338.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровск, борис филатов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр