https://ria.ru/20240213/devochka-1927200861.html
В Твери девочка умерла после лечения зубов под наркозом
В Твери девочка умерла после лечения зубов под наркозом - РИА Новости, 13.02.2024
В Твери девочка умерла после лечения зубов под наркозом
В Твери умерла девочка 2020 года рождения, которая не вышла из наркоза после стоматологических процедур, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T22:31
2024-02-13T22:31
2024-02-13T22:43
происшествия
тверь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. В Твери умерла девочка 2020 года рождения, которая не вышла из наркоза после стоматологических процедур, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка (ч.2 ст.238 УК РФ)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. По версии следствия, в понедельник "при проведении стоматологических процедур девочке 2020 года рождения в клинике города Твери был использован наркоз". По окончании лечения ребенок не вышел из наркоза, девочку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Следствие намерено исследовать обстоятельства и причины произошедшего. О проведении проверки сообщила также прокуратура Тверской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери девочка умерла после лечения зубов под наркозом
В Твери умерла девочка, не выйдя из наркоза после стоматологических процедур