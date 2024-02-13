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Алексей Дедов: текст договора о партнерстве России с Ираном почти завершен

Алексей Дедов: текст договора о партнерстве России с Ираном почти завершен - РИА Новости, 13.02.2024

Алексей Дедов: текст договора о партнерстве России с Ираном почти завершен

Исламская Республика Иран, будучи одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, оказывает огромное влияние на целый ряд процессов, происходящих в мировой... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T10:00

2024-02-13T10:00

2024-02-13T10:00

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Исламская Республика Иран, будучи одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, оказывает огромное влияние на целый ряд процессов, происходящих в мировой политике. Благодаря разработке эффективных и недорогих военных технологий и проведению успешных исследований в сфере мирного атома Тегеран вот уже 45 лет придерживается собственного курса, развивая стратегическое партнерство с союзниками и не позволяя противникам диктовать ему свою волю. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов в интервью корреспонденту РИА Новости Марине Вяловой в честь отмечаемого в России 10 февраля Дня дипломатического работника рассказал о том, какую роль Иран может сыграть в БРИКС, стоит ли ждать отмены визового режима между нашими странами, и каким образом санкции, вводимые Западом против Тегерана на фоне СВО, влияют на иранскую экономику.— Алексей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какие изменения претерпели отношения Москвы и Тегерана за последний год? В каких сферах удалось добиться большего согласия и развить сотрудничество?— Что касается динамики отношений России и Ирана за последний год, можно констатировать, что они находились на подъеме, диалог на высшем уровне продолжал иметь регулярный характер, рос делегационный обмен по всем направлениям, и контакты тоже сохраняли очень высокую активность. Самым, наверное, важным событием истекшего года стал визит президента Исламской Республики Иран (Эбрахима – ред.) Раиси 7 декабря 2023 года в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Если перечислять все двусторонние контакты, конечно, никакого интервью не хватит, но хотелось бы выделить наиболее важное.Это январский визит сюда (в Иран – ред.) председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. В принципе очень хорошо парламентское сотрудничество развивается. В частности, летом (2023 года – ред.) здесь был заместитель председателя Государственной Думы Толстой Петр Олегович, а вот буквально на днях, в конце января (2024 года – ред.), сюда приезжал Дмитрий Юрьевич Василенко – руководитель группы дружбы с Ираном (парламентская группа дружбы Исламской Республики Иран с Российской Федерацией – ред.) Совета Федерации, он приезжал во главе парламентской делегации.В октябре (2023 года – ред.) здесь был (министр иностранных дел России – ред.) Сергей Викторович Лавров, он принял участие в заседании платформы "3+3" для Южного Кавказа. А его иранский визави, господин Амир Абдоллахиан, также неоднократно посещал Россию – последний его визит состоялся в декабре (минувшего года – ред.).В мае (2023 года – ред.) была встреча с сопредседателем МПК (межправительственной комиссии – ред.), министром нефти (Джавадом – ред.) Оуджи. С нашей стороны это заместитель председателя правительства Александр Валентинович Новак. В рамках этого мероприятия 17 мая в присутствии президентов России и Ирана по видеосвязи было подписано межправсоглашение по финансированию и строительству железной дороги Решт-Астара, это важная часть транспортного коридора "Север-Юг".Что касается визитов министров, в сентябре здесь был (министр обороны России – ред.) Сергей Кужугетович Шойгу, в ноябре – (министр юстиции России – ред.) Константин Анатольевич Чуйченко, в феврале (министр спорта Олег Васильевич – ред.) Матыцин, но это, повторяю, лишь небольшая часть обменов.Хотелось бы это перечисление завершить визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана господина (Али – ред.) Ахмадиана в Москву, это уже январь этого года.Из других дел что важного было – это присоединение Ирана к ряду интеграционных объединений. Летом (2023 года – ред.) Иран стал полноформатным членом Шанхайской организации сотрудничества, а с 1 января (2024 года – ред.) Иран присоединился к БРИКС, и более того, уже в январе иранский шерпа, заммининдел (замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии – ред.) господин Мехди Сафари принял участие во встрече шерп организации в Москве.В конце декабря (2023 года – ред.) в Москве побывал министр промышленности, (рудников и торговли – ред.) Ирана господин (Аббас – ред.) Алиабади. Чем этот визит важен? В ходе этого визита было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Это должно придать солидный толчок нашему экономическому сотрудничеству.И, конечно же, международные площадки, интенсивное взаимодействие. Это и Афганистан, и Сирия, и Закавказье, Ближний Восток, СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или ядерная сделка) – здесь можно долго перечислять. Все это идет активно, регулярно и, я думаю, приносит пользу также и двусторонним отношениям между нашими странами.— Несмотря на то, что Россия является дружественным для Ирана государством, инвестирует в ряд проектов на иранской территории и поддерживает участие исламской республики в международных объединениях, периодически в иранской прессе и соцсетях возникают сообщения и комментарии негативного характера о России. Как вы считаете, в чем причина появления таких заявлений в СМИ? Что Россия может или должна сделать/делает сейчас, чтобы такого рода сообщения не стали причиной охлаждения представителей двух стран друг к другу? Каких действий Москва ожидает от Тегерана в этом отношении?— Такие попытки действительно делаются некоторыми иранскими СМИ, политиками, так называемыми экспертами. Появляются необоснованные, несоответствующие действительности антироссийские публикации. Мы понимаем, что да, здесь есть люди, которые ориентированы на развитие отношений с западными государствами. Но должен сказать, что мы достаточно спокойно к этой категории лиц относимся, они, как говорится, совершенно не делают здесь погоду. Превалирует реальная заинтересованность нынешнего иранского руководства и иранского общества в развитии и активизации взаимовыгодных отношений с Россией. Множество людей выражают симпатию к нашей стране, проявляют интерес к нашей культуре, нашему языку, и в целом я должен констатировать, что благоприятная атмосфера в российско-иранском диалоге превалирует, конечно, абсолютно.— Как наблюдаемое в настоящее время постепенное разрастание конфликта на Ближнем Востоке может отразиться на интересах России в регионе и ее внутренней и внешней политике, в том числе на отношениях с Ираном?— Россия всегда выступала и выступает за стабильность и безопасность на Ближнем Востоке. Это неотъемлемый и неизменный принцип нашей внешней политики. Продвигали на международные площадки многосторонние усилия по урегулированию конфликта, но, к сожалению, у государств Запада это отклик не находит. США и ЕС долгое время пытались проводить некие односторонние экономические полумеры, американцы претендовали на единоличного спонсора ближневосточного урегулирования, но в итоге прекратил свою деятельность так называемый квартет международных посредников, в который входили Россия, США, ЕС и ООН. Сейчас американцы блокируют работу Совбеза ООН – именно они наложили вето на резолюцию о прекращении огня в Газе, что, как известно, ведет к трагическим последствиям.Приоритеты и интересы России на Ближнем Востоке четко изложены в концепции внешней политики России, которая утверждена президентом Путиным в прошлом году, и мы стремимся укреплять сотрудничество с этими государствами, уважаем их общественно-политический уклад, традиционные духовно-нравственные ценности, и должны сказать, что у России хорошие, дружественные отношения практически со всеми странами региона, включая, естественно, Иран, поэтому и заинтересованы в том, чтобы государства жили в мире и спокойствии. А нынешний конфликт в Газе – это действительно серьезнейший вызов для стабильности и развития всего региона, будем вносить свой вклад в его преодоление.— С самого начала СВО иранские власти подчеркивают, что не являются стороной конфликта, однако западные страны продолжают накладывать на Иран санкции, подозревая исламскую республику в содействии России в этой операции. Может ли ужесточение санкций против Ирана на фоне СВО спровоцировать недовольство иранского народа, что принудит власти отказаться от сотрудничества с Россией?— Что касается незаконных санкций Запада в отношении Ирана, что интересно, самые тяжелые из них никак не связаны с нашей СВО. Больше всего иранская экономика пострадала после выхода американцев из ядерной сделки в 2018 году и проводимой впоследствии предыдущей администрацией США президента Трампа так называемой политики максимального давления на Иран, которая затронула нефтяной, банковский и транспортный секторы.Нынешние санкции, которые вводятся западниками из-за якобы поддержки Ираном России на Украине – что, кстати, в корне не соответствует действительности – имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели Ирана. Согласно данным Всемирного банка, экономика Ирана выросла более чем на 4,2% в 2023 году. Если сравнить это с такой страной, как Германия, там рост всего, если не ошибаюсь, 0,3%.— Нахождение России и Ирана под санкциями способствовало сближению двух стран и развитию их отношений. Могут ли союзники в политике стать конкурентами в экономике? И как это отразится на их отношениях?— Действительно, есть отрасли, в которых Россия и Иран могут конкурировать на мировой арене, но не видим в этом ничего такого, что могло бы негативно повлиять на наши отношения. У наших стран, действительно, большие запасы нефти и газа, но это не мешает, а наоборот, помогает вести тесную кооперацию в рамках ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти – ред.) и Форума стран-экспортеров газа. Российские энергетические компании успешно работают на иранском рынке, а Россия заняла в прошлом году первое место по иностранным инвестициям в Иране. Так что вот это как раз иллюстрация реального уровня наших отношений.Ну и самое главное, что есть надежный механизм координации. Это межправительственная комиссия, про которую я уже говорил. Соответственно, в прошлом году была встреча сопредседателей, а буквально в самое ближайшее время должно состояться полноформатное заседание комиссии. В рамках этого процесса лучше познают бизнес-сообщества двух стран, частыми стали такие явления, как визиты бизнес-делегаций в Иран. Так что, должен сказать, у нас широкие перспективы в области экономики.— Недавние изменения в Закавказье позволили Ирану играть более активную роль в этом регионе. Следует ли России опасаться потери там своих позиций? Участвует ли Россия в проектах, разрабатываемых Ираном в Закавказье?— Иран всегда был важным игроком в Закавказье. Мы видим, что иранская сторона готова и осуществляет взаимодействие с Россией в этом регионе. У нас схожие позиции в том, что все противоречия, все конфликты в этом регионе должны решаться мирными политико-дипломатическими усилиями и самими странами региона без вмешательства внешних сил, чьи усилия, как правило, как мы видим из практики, приводят только к еще большей напряженности.В Тегеране так же, как и в Москве, с опасением смотрят на попытки западных стран воспользоваться ситуацией в Армении с тем, чтобы еще более накалить обстановку не только в стране, но и во всем регионе Кавказа. Мы взаимодействуем в рамках консультативно-региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа. Речь идет о трех странах – Азербайджане, Армении и Грузии – и трех (их – ред.) соседях – России, Турции и Иране. А конкретно там идет речь о практических проектах сотрудничества – экономика, энергетика, торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, природные ресурсы, гуманитарная сфера, образование, культура, туризм.Ну и конечно, международный транспортный коридор "Север-Юг" – это очень перспективный проект. Насколько известно, к нему проявляют интерес в том числе и многие государства Персидского залива. А в мае 2023 года было подписано межправительственное соглашение о достройке последнего недостающего участка железной дороги Решт-Астара. Еще один проект, по которому идут переговоры, — это создание энергомоста Россия-Закавказье-Иран, который подразумевает обмен и транспортировку электроэнергии между Россией, Арменией, Азербайджаном и Ираном в период пиковых нагрузок.— Прорабатывают ли Россия и Иран возможность полной отмены визового режима? Какие факторы мешают принять решение об отмене виз?— Говорить о полной отмене виз, наверное, пока преждевременно, поскольку принятие соответствующего решения предполагает длительный процесс согласования с учетом позиций всех компетентных министерств и ведомств обеих стран, в том числе отвечающих за обеспечение контроля над миграционными потоками. Но такая работа тем не менее ведется: в августе прошлого года началась практическая реализация межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках – оно в еще 2017 году было подписано, – в рамках которого организованные группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать территорию обоих государств в безвизовым порядке.Далее, в отношении предпринимателей, студентов, лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности действует облегченный порядок получения виз в соответствии с межправсоглашением об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан от 2015 года. Количество этих категорий будет расширяться. Ну и, наконец, электронные визы с 1 августа прошлого года начали оформлять, и в перечень государств, гражданам которых оформляется такая виза, входят свыше 50 стран, и Иран в том числе. Насколько нам известно, иранские граждане, которые посещают Россию, достаточно активно пользуются этим: по нашим данным, порядка 3000 граждан Ирана оформили российские электронные визы за последние пять месяцев.— Какие возможности предоставит двум странам новый договор о сотрудничестве?— Это действительно важнейший основополагающий документ, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть и десятилетия. Речь идет о новом межгосударственном договоре, о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В настоящее время идет работа над окончательной доводкой, финализацией этого документа, и хотя точные сроки обозначить пока сложно, мы рассчитываем, что в обозримом будущем он будет подписан.— Россия в этом году председательствует в БРИКС. Какие положительные последствия для нашей страны и объединения в целом ожидаются от присоединения к нему Ирана?— Мы видим, БРИКС – оплот, прообраз многополярного мира, формированию которого мы стараемся содействовать во имя более светлого и гармоничного будущего для наших народов. Присоединение Ирана и других новых членов к объединению укрепляет стратегическое партнерство и международные позиции этого важного и авторитетного форума. В принципе, международные отношения переживают глубинную трансформацию, которая отражает формирование более демократического и справедливого мироустройства. И в Тегеране исходят из необходимости, необратимости тенденции снижения влияния западных стран в мировых делах. Так же, как и мы, Иран исходит из того, что следует развивать многосторонность в различных форматах, в которых работают наши единомышленники.Ну, и в практическом плане, как я уже упоминал, в январе уже состоялась встреча шерп и су-шерп стран-членов БРИКС, в которых приняли участие новые страны, в том числе и Иран. Работа уже началась, работа идет по многим направлениям, — это три корзины: первая корзина – это политика и безопасность, вторая корзина – это экономика и инвестиции, третья – гуманитарная. Очень много конкретных мероприятий. С учетом того, что Россия председательствует в БРИКС в этом году, мы настроены на плотное взаимодействие со всеми членами объединения, в том числе и с Ираном.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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