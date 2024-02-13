https://ria.ru/20240213/debaty-1927020157.html

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами - РИА Новости, 13.02.2024

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:13

2024-02-13T11:13

2024-02-13T11:22

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921909672_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_29ee18137688e6807f0bbf503be2c555.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина."В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", - сказала Бударина на заседании ЦИК РФ.

https://ria.ru/20240212/teledebaty-1926940547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, цик рф, владимир путин