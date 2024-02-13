https://ria.ru/20240213/debaty-1927020157.html
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами - РИА Новости, 13.02.2024
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях,... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:13
2024-02-13T11:13
2024-02-13T11:22
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина."В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", - сказала Бударина на заседании ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240212/teledebaty-1926940547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Владимир Путин
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Отказ кандидата в президенты Путина от участия в дебатах поступил в ЦИК
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.
"В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата", - сказала Бударина на заседании ЦИК РФ.
Харитонов предположил, что президентские теледебаты состоятся 17 февраля