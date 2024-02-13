https://ria.ru/20240213/covid-19-1927017857.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента - РИА Новости, 13.02.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T11:03

2024-02-13T11:03

2024-02-13T11:03

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3177 человек с коронавирусом, что на 4,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 24 650 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 1,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за шестую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса