https://ria.ru/20240213/covid-19-1927017857.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента - РИА Новости, 13.02.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T11:03
2024-02-13T11:03
2024-02-13T11:03
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770835760_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_52f3ae22d5f7b622438f9f578bb69c53.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3177 человек с коронавирусом, что на 4,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 24 650 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 1,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за шестую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240209/koronavirus-1926443057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770835760_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_7e0a78cce3677ce8bceafd40d777be52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2 процента
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3177 человек с коронавирусом, что на 4,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 24 650 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 1,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за шестую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.
Попова рассказала о последствиях коронавируса