https://ria.ru/20240213/chay-1926991255.html

СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии

СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии - РИА Новости, 13.02.2024

СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии

Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T08:28

2024-02-13T08:28

2024-02-13T11:29

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великобритания

израиль

ансар алла

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times. "Покупателей предупредили о том, что "по всей стране" наблюдается дефицит черного чая, связанный с атаками хуситов на суда", — говорится в статье. Первым супермаркетом, сообщившим о проблемах, стала крупная сеть Sainsbury's. По словам ретейлеров, перебои в поставках временные и незначительно затронут покупателей. Тем не менее, считают эксперты, потребители могут почувствовать изменения, которые отразятся на росте цен, шринкфляции и доступности целого ряда товаров. По данным Института экспорта и международной торговли, более 50 процентов чая в Великобританию поставляют Индия и Кения.Торговые суда вынуждены обходить небезопасный Суэцкий канал через мыс Доброй Надежды, чтобы не попасть под атаки хуситов, из-за чего доставка задерживается на срок до 14 дней, а затраты растут. "Никакие меры по управлению снабжением в краткосрочной перспективе не могли решить непосредственные проблемы, вызванные этими перебоями. <...> Перебои будут продолжаться в течение многих месяцев", — заявил гендиректор института Марко Форджионе.Ситуация с судоходством в Красном море обострилась после того, как движение хуситов, контролирующее север Йемена, заявило о планах атаковать любые связанные с Израилем суда.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

https://ria.ru/20240212/yemen-1926935174.html

https://ria.ru/20240207/gaz-1925921355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, великобритания, израиль, ансар алла