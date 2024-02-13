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СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии - РИА Новости, 13.02.2024
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08:28 13.02.2024 (обновлено: 11:29 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/chay-1926991255.html
СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии
СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии - РИА Новости, 13.02.2024
СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии
Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T08:28
2024-02-13T11:29
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times. "Покупателей предупредили о том, что "по всей стране" наблюдается дефицит черного чая, связанный с атаками хуситов на суда", — говорится в статье. Первым супермаркетом, сообщившим о проблемах, стала крупная сеть Sainsbury's. По словам ретейлеров, перебои в поставках временные и незначительно затронут покупателей. Тем не менее, считают эксперты, потребители могут почувствовать изменения, которые отразятся на росте цен, шринкфляции и доступности целого ряда товаров. По данным Института экспорта и международной торговли, более 50 процентов чая в Великобританию поставляют Индия и Кения.Торговые суда вынуждены обходить небезопасный Суэцкий канал через мыс Доброй Надежды, чтобы не попасть под атаки хуситов, из-за чего доставка задерживается на срок до 14 дней, а затраты растут. &quot;Никакие меры по управлению снабжением в краткосрочной перспективе не могли решить непосредственные проблемы, вызванные этими перебоями. &lt;...&gt; Перебои будут продолжаться в течение многих месяцев&quot;, — заявил гендиректор института Марко Форджионе.Ситуация с судоходством в Красном море обострилась после того, как движение хуситов, контролирующее север Йемена, заявило о планах атаковать любые связанные с Израилем суда.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
https://ria.ru/20240212/yemen-1926935174.html
https://ria.ru/20240207/gaz-1925921355.html
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в мире, красное море, великобритания, израиль, ансар алла
В мире, Красное море, Великобритания, Израиль, Ансар Алла
СМИ назвали неожиданное последствие атак хуситов для Британии

Times: британцы столкнулись с нехваткой черного чая из-за атак хуситов

© AP Photo / Alberto PezzaliЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times.
«
"Покупателей предупредили о том, что "по всей стране" наблюдается дефицит черного чая, связанный с атаками хуситов на суда", — говорится в статье.
Первым супермаркетом, сообщившим о проблемах, стала крупная сеть Sainsbury's. По словам ретейлеров, перебои в поставках временные и незначительно затронут покупателей. Тем не менее, считают эксперты, потребители могут почувствовать изменения, которые отразятся на росте цен, шринкфляции и доступности целого ряда товаров.
По данным Института экспорта и международной торговли, более 50 процентов чая в Великобританию поставляют Индия и Кения.
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Торговые суда вынуждены обходить небезопасный Суэцкий канал через мыс Доброй Надежды, чтобы не попасть под атаки хуситов, из-за чего доставка задерживается на срок до 14 дней, а затраты растут.
«

"Никакие меры по управлению снабжением в краткосрочной перспективе не могли решить непосредственные проблемы, вызванные этими перебоями. <...> Перебои будут продолжаться в течение многих месяцев", — заявил гендиректор института Марко Форджионе.

Ситуация с судоходством в Красном море обострилась после того, как движение хуситов, контролирующее север Йемена, заявило о планах атаковать любые связанные с Израилем суда.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
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