https://ria.ru/20240213/bpla-1927194320.html

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 13.02.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T21:31

2024-02-13T21:31

2024-02-13T21:50

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

клинцовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого февраля около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.Губернатор Александр Богомаз уточнил, что дрон перехватили над Клинцовским районом, обошлось без пострадавших и разрушений.Днем во вторник Вооруженные силы уничтожили еще один БПЛА противника в Брянской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193250.html

брянская область

россия

клинцовский район

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брянская область, россия, клинцовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины