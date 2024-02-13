https://ria.ru/20240213/bpla-1927194320.html
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 13.02.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T21:31
2024-02-13T21:31
2024-02-13T21:50
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
клинцовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Тринадцатого февраля около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в публикации.Губернатор Александр Богомаз уточнил, что дрон перехватили над Клинцовским районом, обошлось без пострадавших и разрушений.Днем во вторник Вооруженные силы уничтожили еще один БПЛА противника в Брянской области.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927193250.html
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брянская область, россия, клинцовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Клинцовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА
Минобороны: над Брянской областью ПВО уничтожила украинский БПЛА