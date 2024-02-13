https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html

В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ

В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024

В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ

Редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2024

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2024-02-13T10:13

2024-02-13T12:41

специальная военная операция на украине

технологии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами, видео беседы опубликовал телеграм-канал агентства. "В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе", — рассказал собеседник агентства. Он также рассказал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении.

https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html

https://ria.ru/20240209/kupyansk-1926328604.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские специалисты БПЛА об особенностях тактики ВСУ в использования дронов Редкие виды украинских дронов попали в руки к специалистам Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Специалисты подразделения БПЛА рассказали РИА Новости об особенностях тактики ВСУ в плане использования дронов. 2024-02-13T10:13 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, безопасность