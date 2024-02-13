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В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 13.02.2024 (обновлено: 12:41 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2024
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ
Редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T10:13
2024-02-13T12:41
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами, видео беседы опубликовал телеграм-канал агентства. "В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе", — рассказал собеседник агентства. Он также рассказал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20240210/ataka-1926579299.html
https://ria.ru/20240209/kupyansk-1926328604.html
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353
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Российские специалисты БПЛА об особенностях тактики ВСУ в использования дронов
Редкие виды украинских дронов попали в руки к специалистам Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Специалисты подразделения БПЛА рассказали РИА Новости об особенностях тактики ВСУ в плане использования дронов.
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РИА Новости
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технологии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ

В руки российских специалистов попали редкие БПЛА и новое оборудование ВСУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Редкие виды беспилотных летательных аппаратов ВСУ и навесное оборудование для них попало в руки российских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с дронами, видео беседы опубликовал телеграм-канал агентства.
"В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе", — рассказал собеседник агентства.
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Он также рассказал, что специалистам передали приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Благодаря этому БПЛА становится многоразовым и может нести сразу четыре снаряда.
Сейчас специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать.
Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении.
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