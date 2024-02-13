https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:53
2024-02-13T17:53
2024-02-13T17:53
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армения
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арарат мирзоян
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных. "Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере", - сказал Боррель. По его словам, этот инцидент свидетельствует о необходимости "дистанцирования" сил Армении и Азербайджана, на чем давно настаивает ЕС. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост. По данным минобороны Армении, погибли четверо ее военных. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, брюссель, арарат мирзоян, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Брюссель, Арарат Мирзоян, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
Боррель раскритиковал ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных.
"Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере", - сказал Боррель.
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
По его словам, этот инцидент свидетельствует о необходимости "дистанцирования" сил Армении и Азербайджана, на чем давно настаивает ЕС
.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост. По данным минобороны Армении, погибли четверо ее военных. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
Армения заявила, что ВС Азербайджана прекратили обстрелы на границе