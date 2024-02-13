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Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024
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17:53 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:53
2024-02-13T17:53
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арарат мирзоян
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных. "Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере", - сказал Боррель. По его словам, этот инцидент свидетельствует о необходимости "дистанцирования" сил Армении и Азербайджана, на чем давно настаивает ЕС. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост. По данным минобороны Армении, погибли четверо ее военных. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html
https://ria.ru/20240213/armeniya-1927001132.html
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в мире, армения, азербайджан, брюссель, арарат мирзоян, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Брюссель, Арарат Мирзоян, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией

Боррель раскритиковал ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных.
"Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере", - сказал Боррель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Боррель выступил за усиление сотрудничества с Арменией в сфере обороны
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По его словам, этот инцидент свидетельствует о необходимости "дистанцирования" сил Армении и Азербайджана, на чем давно настаивает ЕС.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост. По данным минобороны Армении, погибли четверо ее военных. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
Военные в Армении - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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Вчера, 09:46
 
В миреАрменияАзербайджанБрюссельАрарат МирзоянЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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