https://ria.ru/20240213/borrel-1927149246.html

Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией

Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией - РИА Новости, 13.02.2024

Боррель осудил ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T17:53

2024-02-13T17:53

2024-02-13T17:53

в мире

армения

азербайджан

брюссель

арарат мирзоян

жозеп боррель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, раскритиковал "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных. "Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление минобороны Армении, что этот инцидент будет расследован в полной мере", - сказал Боррель. По его словам, этот инцидент свидетельствует о необходимости "дистанцирования" сил Армении и Азербайджана, на чем давно настаивает ЕС. Ранее во вторник минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост. По данным минобороны Армении, погибли четверо ее военных. Накануне азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

https://ria.ru/20240213/borrel-1927138578.html

https://ria.ru/20240213/armeniya-1927001132.html

армения

азербайджан

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, брюссель, арарат мирзоян, жозеп боррель, евросоюз